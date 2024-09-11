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經濟
2024年9月11日星期三
股市最前線
政府再發銀債 保證息率至少4厘 最多550億 本月30日起接受認購
銀債資金首用於長遠基建工程
正式納港股通 阿里升逾4％成交169億
港交所：惡劣天氣維持交易 4券商未就緒
蘋果Alphabet歐洲官司敗訴
中信里昂：互聯網股看好騰訊美團等
內地上月出口升8.7% 近年半新高 進口顯著放緩 貿易順差擴至910億美元
中汽協：上月汽車銷量挫11%
彭博：龍光融創擬數月 敲定境內債重組
德勤：冀政府設「家辦通」 吸內地高淨值客來港投資
周大福中環概念店開幕 擬5年7500店轉型
大股東斥8億增持 金沙中國急升3.4%
永明金融調查：港消費者對ESG認識有限
iPhone 16搭載視覺智能成賣點 港或不會整合ChatGPT
華為三折疊屏手機 逾460萬人預約
張兆聰：大股東增持 金沙中國開始值博
人民幣定存高息精選
港元定存高息精選
李俊鋒：債券再成對冲工具？
技術取勝：中國食品博反彈值博
楊智佳：剔出港股通 北水重倉內房股沽壓大
周顯：賣豪宅難過賣上市公司
湯文亮：WFH令經濟衰退
新地提速推YOHO Hub II新一座 快開價 強調以市價發售 天璽‧天擬下月登場
YOHO Hub II三房呎租45元 業主回報3.5厘
林高演胞弟沽九龍城舊樓 帳賺2744萬
冰室逾50萬租中環翠華舊舖 低舊約五成
羅守輝1700萬沽堅尼地道單位 料蝕35%
TOWNPLACE WEST KOWLOON 海濱長廊成打卡熱點
維港‧雙鑽屆現樓 戶型多元化
毗鄰都會公園 享綠化景致
基金特區：減息在即 施羅德籲多元化投資 保險相連證券助增組合防禦力
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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政府再發銀債 保證息率至少4厘 最多550億 本月30日起接受認購
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