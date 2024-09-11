大股東斥8億增持 金沙中國急升3.4%

增持後 持股逼近72%水平

金沙中國指出，若按本周一收市價13.42元計，料LVS可購購入共股份約5961.25萬股，增持約0.74%股權，而目前LVS持有金沙71.02%權益，即是次增持計劃有望令其持股逼近72%水平，公眾持股量要求仍能維持。

LVS亦在去年12月提出增持金沙中國股權1.19%。LVS除了增持金沙中國外，剛過去的第二季度，亦出資4億美元用於回購本身股份。

瑞銀料今年可復派息

大行瑞銀曾經估計過，金沙中國有機會比市場預期更早時間去派息，料今年可以落實。該集團自2020年2月支付2019年度中期息後，前後累計長達5年時間，未有派發過股息。其他同業如美高梅中國（2282）、永利澳門（1128）、銀河娛樂（0027）早已在疫情後派息。

匯豐：上周日均賭收5.94億澳門元

另外，匯豐發表報告指出，受到上周五打風影響，加上季節性例淡等因素，澳門上周的日均博彩收入只有5.94億澳門元，較8月份日均賭收達6.37億澳門元，按月下跌7%。今個月首8日的賭收亦只有47.5億澳門元。