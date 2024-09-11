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經濟

德勤：冀政府設「家辦通」 吸內地高淨值客來港投資

【明報專訊】德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合伙人劉明揚表示，由於內地有外匯管制，內地高淨值客戶換匯出來投資不易，希望政府可研究設立「家辦通」，使內地客戶可以通過家族辦公室更容易在港投資。劉明揚指出，計劃初期可以限制換匯額度，並要求投資在低風險類別。

問及有無與政府商談過「家辦通」，劉明揚稱有交文件予政府，但未詳談。因為涉及內地政府，或需多點時間溝通，此前，香港家族辦公室的下一步應該走向世界，繼續深入歐洲、中東市場，講好香港的優勢。早前，新世界（0017）執行副主席兼行政總裁、香港財富傳承學院主席鄭志剛在接受訪問時亦曾倡當局可研究設定「家辦通」。

明年200家族辦公室來港 有信心可達標

劉明揚又指出，德勤自去年以來已簽定超過50份設立家族辦公室的業務約定書，又表示政府截至今年5月已協助89個家族辦公室成立，並有逾130間正準備來港，對政府能於2025年前超額完成200個家族辦公室來港的目標有信心。

德勤民營企業與私人客戶服務和萬方家族辦公室昨日聯合發布《家族辦公室洞察系列–亞太區》研究報告，訪問區內89間單一家族辦公室，發現地緣政治及市場的不確定性因素無阻家族辦公室保持樂觀。有84%受訪家族辦公室預期今年家族財富會增加，另有77%預期其資產管理規模 （AUM） 會錄得增長。與全球同行相比，亞太區家族辦公室更傾向擴張，有48%亞太區家族辦公室計劃增加使用外判服務，較全球平均34%高。

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