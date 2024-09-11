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經濟

彭博：龍光融創擬數月 敲定境內債重組

【明報專訊】據彭博引述知情人士指出，兩大內房龍光（3380）及融創中國（1918）近期向債權人表示，爭取未來幾個月敲定並提交涵蓋境內債券和貸款的債務重組計劃。兩家公司的債務重組計劃結構相似，都包括延長期限、發行新債打折置換現有債券等選項。融創中國擬最早於12月向國內債權人提交債務重組計劃。

重組重點轉向國內債權人

報道指出，違約企業將重組重點由全球債權人轉向國內。事實上，融創中國在去年11月已完成境外債務重組；而龍光與合景泰富（1813）的銀團貸款再融資問題等獲得解決，亦被視為境外重組的重要一步。今次兩企業正式着手境內重組，相信亦與兩家企業早在2022年及2023年初進行境內債展期已陸續接近到期，需要重續而起。報道另引述知情人士指出，融創和龍光與國內投銀在制定債務計劃，並稱細節尚未敲定。若獲得債權人批准，擬議重組計劃將取代兩家公司約兩年前公布的債券展期計劃。

Forest Capital Hong Kong Ltd.聯合創始人Huan Li表示，這些開發商的資產價值大幅下降，公司債務要減少或打折才有重組價值，倘有了重組計劃，公司就能把精力更多放在保交樓上，也許能活下來。

另外，同樣在2022年已完成境內債重組的企業包括富力（2777），在今年6月已表示再為境內多隻債券再展期，望將部分債券兌付日均寬限至2025年3月，並會在寬限期內再制定境內債務重組方案。

相關字詞﹕境外債務重組 境內債務重組 內房 富力 龍光 融創中國

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