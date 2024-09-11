彭博：龍光融創擬數月 敲定境內債重組

重組重點轉向國內債權人

報道指出，違約企業將重組重點由全球債權人轉向國內。事實上，融創中國在去年11月已完成境外債務重組；而龍光與合景泰富（1813）的銀團貸款再融資問題等獲得解決，亦被視為境外重組的重要一步。今次兩企業正式着手境內重組，相信亦與兩家企業早在2022年及2023年初進行境內債展期已陸續接近到期，需要重續而起。報道另引述知情人士指出，融創和龍光與國內投銀在制定債務計劃，並稱細節尚未敲定。若獲得債權人批准，擬議重組計劃將取代兩家公司約兩年前公布的債券展期計劃。

Forest Capital Hong Kong Ltd.聯合創始人Huan Li表示，這些開發商的資產價值大幅下降，公司債務要減少或打折才有重組價值，倘有了重組計劃，公司就能把精力更多放在保交樓上，也許能活下來。

另外，同樣在2022年已完成境內債重組的企業包括富力（2777），在今年6月已表示再為境內多隻債券再展期，望將部分債券兌付日均寬限至2025年3月，並會在寬限期內再制定境內債務重組方案。