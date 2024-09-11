中汽協：上月汽車銷量挫11%

從新能源汽車銷量來看，8月國內銷量按年升30.9%至99萬輛、按月升11.6%；出口按年增長22%至11萬輛、按月升6.1%。當中純電動車出口按年增5.9%至8.8萬輛、按月升14.5%；插電式混合動力車出口按年升2.1倍至2.2萬輛、按月跌18.1%。

中信里昂：內地汽車價格戰「永不結束」

中信里昂中國工業研究聯席主管馮曉昨日在媒體簡布會上指出，由於內地製造業本質是隨着更多資源投放在產業上，生產力和效率就會愈高，價格便有空間下調，故內地汽車價格戰永遠不會結束。他以手機為例，雖然同款手機價格每年下跌，但這不代表消費者會在該產品類別減少花費，因製造商會持續推出新型號。

他續稱，各車企正在準備最後一搏，料新一場價格戰將於今年底發生，若以行業參與者的角度來看，或由比亞迪（1211）揭開序幕，因相信其盈利能力將與傳統競爭對手相當，並可主導電動車行業的發展。此前，本田汽車（Honda）、福士汽車（Volkswagen）等傳統車企因市場競爭激烈而相繼關閉部分工廠。

他又預計今年內地新能源汽車滲透率將由去年35%提升至45%，未來3年有望達到約70%，主要考慮到電動車售後服務有所轉變、相關基建配套增加，以及轉售價值正穩步改善。

內地新能源車滲透率料升至45%

另外，若明年內地沒有任何支持措施出台，該行料國內乘用車銷量將按年跌約5%。