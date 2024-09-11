蘋果Alphabet歐洲官司敗訴

美股三大指數開市仍向好

歐盟法院推翻下級法院判蘋果勝訴判決，支持歐盟2016年指控愛爾蘭給予蘋果公司不公平的稅務優勢，違反國家援助法。蘋果對裁決表失望。蘋果美股開市早段曾跌1%。Alphabet升1%。另外，台積電（美：TSM）公布，今年8月營業額按年增33%至2508.66億元新台幣，創歷年單月次高紀錄，紓緩市場對AI晶片需求放緩憂慮。今年首8個月營業額達1.77萬億元新台幣，按年增30.8%。台積電美股早段跌2%。美股三大指數開市向好，道指升0.2%。甲骨文（美：ORCL）曾升逾一升，創歷史新高。半導體股上升，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）升1%。特斯拉（美：TSLA）升4%。

此外，早前有報道稱10萬輛寶馬汽車（德：BMW）的集成制動系統（IBS）存問題，外電稱供應商提供的故障IBS數量遠高於之前估計。寶馬亦承認，全球超過150萬輛車存在問題，修復這些車輛將花費以億美元計。寶馬歐股曾大跌8%。