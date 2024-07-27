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經濟

正式納港股通 阿里升逾4％成交169億

【明報專訊】阿里巴巴（9988）昨日起獲納入港股通，北水即大手買入，帶動阿里成交較上日大增1.7倍至168.54億元，創近3年半以來最多，全日股價升逾4%。在阿里領軍下，港股亦結束五連跌，反彈37點，收報17,234點，惟受制250天牛熊線（現處17,250點）。大市成交連續兩日破千億元，北水流入亦創1周高。

港股升37點 終止五連跌

恒指昨高開8點，曾倒跌63點，低見17,133點，但內地公布8月份出口數據好過預期，大市止跌回升最多升100點，高見17,297點，收市報17,234點，250天線得而復失。國指與科指升0.4%。

大市成交1073億元，較上日減19%。北水淨流入93億元，較上日增加59%，是9月2日後最多。阿里獲北水大手買入，淨買入達84.7億元，為全日北水淨買最多個股（見表）。並帶動阿里全日成交居首，高達168.54億元，是2021年4月12日後最多。

摩根士丹利發表報告，預計阿里納入港股通後，北水在一年內將淨買入約170億至370億美元股份，約佔港股通持股量約8至17%。近期阿里有多個短線催化劑，包括完成為期三年的反壟斷整頓、淘寶/天貓全面整合騰訊（0700）旗下微信支付，將有可能縮窄下半年客戶管理收入（CMR）及商品交易總額（GMV）的增長差距。不過大摩亦指市場仍然關注拼多多（美：PDD）第二季業績後，可能加劇的行業競爭以及消費疲軟，該行將注視未來的CMR增長趨勢。

華眾車載急跌78%

成交增至4.9億

美國眾議院通過《生物安全法案》，藥明康德（2359）大跌10.4%，為表現最差藍籌；同系藥明生物（2269）亦跌近4%（詳見A16）。多隻二線內房股被剔出港股通名單，包括世茂集團（0813）、遠洋（3377）等分別大跌22.5%、15.9%。華眾車載（6830）為表現最差個股，股價一度大跌90%，收市仍跌78%，成交急增至4.9億元。

美的孖展暫錄5.9億

公開部分未足額

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，港股昨日升市，主因是阿里獲北水追捧，否則大市或要下跌。後市要視乎恒指能否重上250天牛熊線，如不能重上，關鍵位在16,800點至17,000點。若失守，可能要下試8月初低位16,441點。

另外「集資王」美的集團（0300）昨日第二日招股，市場消息指暫獲孖展認購5.9億元，相當於公開發售部分的44%，未足額，惟國際配售部分據市場消息指已獲足額認購。

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