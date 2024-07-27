政府再發銀債 保證息率至少4厘 最多550億 本月30日起接受認購

明報記者 江陵凱

今年銀債將於10月21日公布發行額、認購和分配結果，於10月23日發行，每人獲分配上限為100手，與去年相同。參考過去多年發銀債往績，每人實際最多獲發手數最多為10至20多手，如2020年至2021年均為14手，2022年及去年分別為21及23手。去年銀債認購金額及認購人數均創新高，認購人數達32萬人。與過往一樣，是次銀債每半年派息一次，按4厘計算，即每手派200元，再以過去4年最多獲發手數平均值18手計算，每半年可獲派息3600元；即投資者「坐滿」3年期直至2027年收盡全期利息合共2.16萬元。

中銀：建議市民可抽20手

昨日本地各家銀行亦公布，為今年銀債提供各種手續費豁免，如手續費、利息代收費及託管服務費等（見表2）。

擔任是次銀債牽頭行之一的中銀香港（2388）個金產品總經理周國昌預料，是次超額認購倍數破歷來紀錄機會大，估計將有逾30萬名市民認購，以去年銀債32萬認購人數估算，建議認購者可抽20手，務求提高銀債獲發手數，資金充裕者則可考慮抽25至30手。周國昌表示，雖然是次銀債4厘保底息較去年銀債的5厘為低，但投資者應考慮現時本港固定收益的選擇，今年銀債3年期保底息率4厘、至少發行500億元，可向長者提供鎖定長年期及高回報，認為相當吸引。

被問及定存與是次銀債的回報比較，周指市場普遍預期美國本月中減息0.25厘，10月至12月或共減0.75厘至1厘，相信未來港元拆息（HIBOR）會回調，港元定存息亦會相應下調；本港存款規模充裕及美國減息預期下，相信定存息於年底前亦不會突然抽高，另邊廂銀債保證息率便可鎖定3年高息。

匯豐：保證息率合理吸引

另一牽頭行匯豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示， 雖然是次銀債提供的4厘保證息率，對比去年銀債5厘的保底息率為低，但當時3個月HIBOR為4.7厘以上，現時則為4.1厘，認為銀債所提供的保證息率合理及相對吸引。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，「老友記」應抽銀債，因不設二手市場，政府以原價及相應的累計利息贖回債券，「隨時走得」提供更大彈性，又舉例若於二手市場以昨日收市價計103.7元的溢價購入去年10月發行、保底息率4.75厘的綠債（4273），一旦突然需要現金時要沽出或要承受蝕讓風險。按昨日收市價計購入該批綠債持有到期的息率約相當於2.9厘。