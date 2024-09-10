OK母未棄購7-11母 稱仍專注完成交易

7-11股價受捧 高提購前24%

Seven & i 隨後發聲明稱，如果ACT提出「充分認可Seven & i 內在價值」的提案，將願意進行討論。Seven & i 昨股價逆市升2.4%，公司估值為5.7萬億日圓（約397億美元），略高於ACT早前的報價，並較收購消息披露前的股價高出24%。

Seven & i 在8月19日披露，收到ACT提出以每股14.86美元現金，收購Seven & i 所有流通股的建議，交易價值約387億美元。

消息：未排除敵意收購

彭博社引述知情人士透露，ACT計劃在未來幾天致函 Seven & i，重申對達成交易的興趣，若Seven & i 同意進行友好談判，ACT可能會提高報價。消息又指出，ACT未排除敵意收購的可能性，有可能直接向Seven & i的股東報價。

倘若達成交易，合併後的企業將在全球擁有逾10萬家門店，是外國企業對日本企業的最大規模收購。分析認為，日本政府和日本企業以往有保護主義傾向，優先考慮穩定，而非股東價值，令外資的大型收購被認為不大可能。但自從東京證券交易所推動改善企業治理及保護投資者的改革，部分市場人士認為交易並非不可能。

（彭博社）

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