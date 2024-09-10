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經濟

香港地產

尖沙嘴舖租20萬 低9年前近七成

【明報專訊】零售市道持續低迷，核心區舖位由過往的名店、金飾、藥房，轉由二三線商戶租用。其中尖沙嘴良士大廈一個地舖，最新以月租20萬元由專門出售紀念品的手信店錦繡唐朝租用，租金較9年前海味店高峰期租金低近七成。

上述舖位為尖沙嘴彌敦道27至33號良士大廈地下D舖，面積約870方呎，最新由精品手信店錦繡唐朝以月租20萬元租用，呎租約248元，該舖曾由海味店租用，2015年高峰期月租約62.7萬元，現租金較高峰期大跌68%。資料顯示，錦繡唐朝為針對遊客的手信店，內裏出售多款印有「HONGKONG」字樣的紀念品，包括購物袋、毛公仔玩具、絲巾等。

橫窩仔街兩幢雙連物業放售

美聯旺舖高級營業董事伍賢明表示，銅鑼灣駱克道478至484號本德大廈地下F號，總面積約為1000方呎，曾由萬寧租用，高峰期曾叫租50萬元，業主現叫價約15萬元放租，較高峰期跌近七成，呎租約150元。不過資料顯示，舖位2021年曾由阿布泰租用作便利店，當時有傳舖位以月租12萬元租出，即舖位最新叫價仍較3年前高25%，而該舖及後隨着阿布泰被泰國超市公司Big C收購而易名，並已結業。

此外，由華潤資本或相關人士持有的荃灣橫窩仔街36至50號兩幢雙連物業，現推出市場放售，高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳家輝表示，項目為兩幢14層高之工業大廈，地下為停車場、上落貨區及貨倉用途，其他樓層則為貨倉或廠房用途，兩幢大廈分別建於1973及1975年，地盤面積約20,223方呎，現有物業面積約223,804方呎，並已獲規劃許可發展成為一幢29層高之住宅連社會褔利設施。

相關字詞﹕橫窩仔街 錦繡唐朝 華潤資本 良士大廈 本德大廈 舖位租務

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