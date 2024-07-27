悅興炮仗街全幢月租100萬租出

較4至5年前高峰月租大跌四成

上述物業位於炮仗街188號，總面積約4.05萬方呎，設161個房間，最新以月租100萬元租予景天環球發展有限公司，董事包括張偉雄及李建生，若以房間數目161間計，每房間平均月租6211元。

資料顯示，2021年業主悅興地產曾與樂善堂合作，把原先的酒店項目改造成過渡性房屋，當年曾是全港首間酒店改作過渡性房屋之項目。據樂善堂資料，項目為期3年，有關過渡性房屋期限已屆滿。與樂善堂合作前，項目為郵輪酒店，高峰期月租達170萬元，現時月租約較4至5年前高峰下跌41%。

中原投資翻新珀薈酒店成學生公寓

此外，本報早前報道，中原投資以1.8億元購入尖沙嘴珀薈酒店，該公司昨公布，項目計劃以2000萬元翻新，將打造成提供約150個牀位的學生公寓，配備現代化的設施，包括24小時保安、高速網絡、休憩區、學習區等。中原投資總裁葉明慧表示，公司過去一直在英、美等地投資學生公寓，是次看準時機重返本港投資，未來將繼續增加在港投資和發展，目標在未來兩至三年間投資2000至3000個牀位。

另外，拍賣行佳士得2021年已向恒地（0012）預租中環THE HENDERSON約5萬方呎樓面，隨着THE HENDERSON啟用，原由佳士得租用、置地公司旗下歷山大廈部分樓面已重新租出，據消息指出，有關單位為歷山大廈22、23樓全層，涉約2.28萬方呎樓面，估計呎價約100元水平，即月租約228萬元。