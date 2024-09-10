明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

曼翹4伙餘貨劈價高達兩成重推

【明報專訊】發展商劈價促銷現樓貨尾，桂洪旗下紅磡已入伙的曼翹，突擊上載第3號修訂版價單，涉及4伙，原本定價572.9萬至1107.6萬元，減至338.3萬至699.3萬元，最新呎價為18,188至20,937元，減幅約34.4%至40.9%。新價單亦取消所有折扣優惠，相比對上一張2021年9月公布的價單所設最高18%折扣，單位實際減幅高達逾兩成。

啟德海灣加推12伙 續變相減價兩成

其中兩伙分層戶為撻訂重售，包括售價最低的23樓D室單位，實用186方呎，開放式間隔，原價572.9萬元，2021年9月買家以建築期付款計劃購入，成交價481.2萬元、呎價逾2.5萬元，惟買家於2022年4月撻訂，單位新售價為338.3萬元，呎價18,188元，兩者相差近三成；另兩伙單位為頂層連天台特色戶，以上單位定於周五發售。

另嘉華國際（0173）牽頭的啟德跑道區啟德海灣，上周推出50伙「置佳時機限定折扣優惠」後，決定加推12伙精選單位，個別單位有額外4.75%至10.75%折扣，其中4伙可享最高35.75%折扣率，包括入場單位第2A座2樓G室，實用306方呎一房戶，折實價487.8萬元，折實呎價15,941元。是次折扣亦涵蓋3房單位，據悉今批單位同樣屬變相減價逾兩成；項目上周五至本周一4日內共錄25宗成交，套現逾1.4億元。

NOVO 3B加推78伙 周五銷售154伙

另外，正部署短期內推出啟德全新樓盤天璽‧天、元朗THE YOHO HUB II全新一座的新地（0016），其同系屯門兆康NOVO LAND第3B期項目，昨日突擊加推78伙，以最高15%折扣計，開放式單位折實價308.8萬元起。

項目周五銷售154伙，包括價單發售134伙，另有20伙招標推售。同系北角海璇II則單日標售兩伙、吸金逾1億元，其中第3座19樓A室，實用1492方呎4房戶，連車位成交價5636.4萬元、實呎逾3.7萬元，為項目是次售出的11伙中，暫時作價最高單位；買家成交期為720日，但可獲家庭客回贈最多1.25%、新地會1萬元回贈，另買家若於180日完成上會，可另獲3.5%回贈。

相關字詞﹕NOVO LAND 海璇II 啟德海灣 曼翹 劈價 新盤

上 / 下一篇新聞