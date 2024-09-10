曼翹4伙餘貨劈價高達兩成重推

啟德海灣加推12伙 續變相減價兩成

其中兩伙分層戶為撻訂重售，包括售價最低的23樓D室單位，實用186方呎，開放式間隔，原價572.9萬元，2021年9月買家以建築期付款計劃購入，成交價481.2萬元、呎價逾2.5萬元，惟買家於2022年4月撻訂，單位新售價為338.3萬元，呎價18,188元，兩者相差近三成；另兩伙單位為頂層連天台特色戶，以上單位定於周五發售。

另嘉華國際（0173）牽頭的啟德跑道區啟德海灣，上周推出50伙「置佳時機限定折扣優惠」後，決定加推12伙精選單位，個別單位有額外4.75%至10.75%折扣，其中4伙可享最高35.75%折扣率，包括入場單位第2A座2樓G室，實用306方呎一房戶，折實價487.8萬元，折實呎價15,941元。是次折扣亦涵蓋3房單位，據悉今批單位同樣屬變相減價逾兩成；項目上周五至本周一4日內共錄25宗成交，套現逾1.4億元。

NOVO 3B加推78伙 周五銷售154伙

另外，正部署短期內推出啟德全新樓盤天璽‧天、元朗THE YOHO HUB II全新一座的新地（0016），其同系屯門兆康NOVO LAND第3B期項目，昨日突擊加推78伙，以最高15%折扣計，開放式單位折實價308.8萬元起。

項目周五銷售154伙，包括價單發售134伙，另有20伙招標推售。同系北角海璇II則單日標售兩伙、吸金逾1億元，其中第3座19樓A室，實用1492方呎4房戶，連車位成交價5636.4萬元、實呎逾3.7萬元，為項目是次售出的11伙中，暫時作價最高單位；買家成交期為720日，但可獲家庭客回贈最多1.25%、新地會1萬元回贈，另買家若於180日完成上會，可另獲3.5%回贈。