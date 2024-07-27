首8月二手公屋買賣860宗 超去年全年

中原料全年破千宗創25年新高

另外，值得留意的是，今年首8個月，有19個公屋的買賣登記宗數，已超越2023年全年數字，其中9個屋邨升幅達50%以上；宗數升幅最大是柴灣峰華邨，今年暫錄8宗，較去年急增7倍，主因是去年成交基數太低所致；另黃大仙鳳德邨、葵涌葵興邨，買賣宗數分別比去年升1.04倍及1倍。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，2月底政府全面「撤辣」，用家恢復入市意欲，而且受公屋富戶政策、房委會延長資助出售單位按揭貸款保證期等措施刺激，二手公屋成為部分買家的置業目標，單計4月到8月期間，公屋買賣登記量連續5個月，維持逾100宗高水平。

資助房屋二手成交方面，中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山錦泰苑新錄兩房未補價成交，位於F座中層08室，實用面積526方呎，議價後以430萬元未補價易手、實呎8175元，買家為用家；原業主2000年105.7萬元未補價購入，持貨約24年，帳面獲利逾324萬元或3倍。