碧湖賣居屋價 兩房299萬呎售7495元 美下周議息前續損手沽 淘大業主3年輸35%

明報記者

中原分行區域營業董事陳國輝表示，碧湖花園本月暫錄4宗成交，最新成交位於6座中層F室，實用面積400方呎，兩房間隔，以299.8萬元獲區內分支家庭購入，實呎僅7495元。

資料顯示，原業主2014年347萬元購入，持貨約10年，帳面蝕讓約47.2萬元或14%，不過，若連使費計，料該單位原業主需實蝕約70萬元或約兩成。

囍逸一房375萬沽 5年實蝕17%

參照房委會網頁資料，粉嶺區內不少未補地價居屋，與上述碧湖花園呎價相若，例如樓齡比較新的皇后山山麗苑，今年7、8月錄得的未補價二手成交，實呎介乎6955至7237元水平；至於樓齡與碧湖花園相若的嘉盛苑及欣盛苑，7月亦分別有單位以實呎逾7300元售出。至於同區囍逸亦有業主蝕讓沽貨。美聯分行聯席區域經理葉容生表示，囍逸1座低層E室，實用面積293方呎，一房間隔，獲外區投資者以375萬元承接，實呎12,799元。原業主2019年428萬元購入，持貨約5年，帳面蝕53萬元或12%，連使費料實蝕約70多萬元或約17%。

此外，九龍灣老牌屋苑淘大花園，亦有業主僅持貨約4年，即沽貨蝕讓離場。香港置業分行營業經理胡國安稱，淘大花園E座低層02室，實用390方呎，兩房間隔，以408萬元售出，實呎10,562元。原業主2021年1月以約586萬元購入，原業主帳面蝕約160萬元或三成，連使費料實蝕約210萬元或約35%。

新葵芳本月3成交 蝕讓佔兩宗

另外，葵涌新葵芳花園亦接連錄得二手蝕讓，中原高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園本月連錄得3宗二手成交，較上兩個月各錄1宗，交投明顯增加，惟其中兩宗屬蝕讓個案，最新成交為A座中高層05室單位，實用400方呎，兩房間隔，以498萬元成交，實呎12,450元。原業主於2019年底590萬元購入，帳蝕92萬元或16%，連使費料實蝕約120.6萬元或20%。

葵芳閣3房486萬沽 實蝕近一成

利嘉閣助理分區市務經理司徒俊傑則指出，同區葵芳閣2座極高層B室，實用473方呎，3房間隔，以486萬元成交，實呎10,275元。原業主2015年約506萬元買入，帳面蝕讓約20萬元，連使費料實蝕近50萬元或近一成。