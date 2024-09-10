楊智佳：高息股遭沽售料短暫 可趁跌市吸

《明報》港股數據庫顯示，30個分類行業全線錄得下跌，上升比例較高的行業分別為房託基金（50%）、醫藥保健（47%）、地產及相關（43%），市場偏向防守性較強或受惠減息周期的板塊。不過，今年強勢的高息股，如中資電訊股、內銀股繼續面對沽壓，中資金融股上升比例僅20%，電訊股更是全面下跌。其中，工商銀行（1398）最近經歷八連陰的下跌，累積跌幅13%，蒸發過往4個月的股價漲幅。建設銀行（0939）亦經歷連跌，暫時於保歷加通道下軸尋獲初步支持。今年強勢股被沽售的情况，並非港股市場獨有，美股同樣是資金由強股轉向低估值弱勢股。

高息股被沽售，或許只是暫時情况，若然投資者希望趁跌市吸納高息股，除了中國移動（0941）、工商銀行這類股息率6至8厘的高市值股之外，要追求更高股息率的股份，應該如何選擇？本欄篩選了過去一年股息率12厘以上、昨日股份成交額超過500萬元的股份，共有18隻。

耀才股息率21厘 香港寬頻13.6厘

高息股當中，難免包括一堆派發特別股息的股份，或者是盈利、派息波動性較大的股份。例如華晨中國（1114）股息率高達185厘，新世界系的新創建（0659）及新世界（0017）的股息率分別達34.1厘及31.1厘。不過，特別股息已成過去，現時買入相關股份，未來沒有機會再享受超高昂派息，所以，按條件揀選高息股，最好避開派發特別股息的股份。除撇除特別股息後，再撇除一些股價弱勢的股份，原因是最高息股份名單之中，包括了盈利持續下跌的內房相關股，至於當中亦不乏煤炭股。內房相關股過往派發高股息，惟面對盈利下跌風險，未來派息亦有可能大幅減少，隨時高息變低息。煤炭股的盈利波動性很高，派息亦不容易持續。

派息逾12厘的股份當中，若然只計及過去60個交易日股價上升的，只有6隻，當中已有上述派發特別息的華晨，可見極高派息、股價偏強、交投不太疏落的股份，即使在港股這個超低殘的市場上，亦是買少又少。股息率最高的股份為耀才證券（1428）的21.1厘，同為金融業務的，亦包括遠東宏信（3360）的14厘。電訊股的收入波動性算是較低，香港寬頻（1310）股息率亦達13.6厘。這3隻股份算是盈利波動性偏低，而股息率非常高的股份，是高息港股組合之中，可以考慮吸納的股份。

中移可佔高息股組合較高比例

持有這些超高派息股份，要留意公司的派息未必有長遠保證，能見度或許不如中移動這類高市值股份，假若某一年未能承諾高派息，股價便會下挫。所以，這類股份佔高息股組合的比例亦不宜太高，至少是將中移動投放一個較高比例，小型高息股能令組合股息率拉高至8厘以上，已有非常理想的效果了。

[楊智佳 數據尋寶]