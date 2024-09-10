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經濟
2024年9月10日星期二
股市最前線
內地CPI升0.6%遜預期 通縮風險未除 扣除食品能源後 核心通脹3年半低
阿里今迎北水 港股跌247點失牛熊線
大摩：中資股盈利續遜預期 籲增防禦配置
昇能不被納恒生相關指數 急挫23%
內媒：遠洋願考慮債權人訴求 歡迎參與重組
WeLab：留意擴東南亞業務機會
華興復牌曾瀉逾七成 委包凡妻任非執董
舜宇上月手機鏡頭出貨量按年增15%
AI熱帶挈 戴爾Palantir納入標指 股價早段急升 取代美航及電商Etsy
OK母未棄購7-11母 稱仍專注完成交易
彭博：匯控擬大重組減開支 商銀或併投行
張兆聰：恒指短線料17000有支持
港元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：中金料受惠券商整合消息
陳頴峯：跨界合作：資產代幣化聯乘綠色金融的新視野
何民傑：不應叫停輸入建築「內勞」
薛偉傑：Intel屋漏偏逢連夜雨
技術取勝：新地挑戰上周高位未成功
楊智佳：高息股遭沽售料短暫 可趁跌市吸
周顯：港股PE低 值得投資？
湯文亮：家人不會支持唔買樓
碧湖賣居屋價 兩房299萬呎售7495元 美下周議息前續損手沽 淘大業主3年輸35%
首8月二手公屋買賣860宗 超去年全年
曼翹4伙餘貨劈價高達兩成重推
悅興炮仗街全幢月租100萬租出
尖沙嘴舖租20萬 低9年前近七成
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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內地CPI升0.6%遜預期 通縮風險未除 扣除食品能源後 核心通脹3年半低
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