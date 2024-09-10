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經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：中金料受惠券商整合消息

【明報專訊】上周五美國非農就業數據公布後，市場對聯儲局減息幅度的預期大幅波動。隨着議息臨近，聯儲官員進入噤聲期，本周三公布的美國CPI數據，或影響市場對減息25個點子還是50個點子的判斷。同時，美國兩黨候選人也將在9月11日迎來首場電視辯論，本周環球市場將面臨較大調整壓力。而港股受到外圍避險心態和內地疲弱經濟數據拖累，料下試17,000關。

近日，國泰君安（2611）宣布以換股方式收購海通證券（6837），這是「新國九條」實施以來，頭部券商首單合併重組，也是史上最大上市券商A+H整合案例。該併購案短期內提振行業情緒，同時也打開市場想像空間，投資者或憧憬頭部券商的重組整合。

受上半年市場環境等因素影響，中金公司（3908）截至6月底止的中期收入為148.92億元（人民幣，下同），按年下跌20%。歸屬股東淨利潤22.28億元，下跌37.4%，中期息每10股派0.9元。從各業務線條來看，經紀、投行、資管、自營業務收入分別為17.7億、12.8億、5.6億及42.6億元，同比分別下降29.1%、35.7%、15%和3.8%。公司的資產結構有所優化，資產負債率為79.5%，較2023年末的80.6%下降1.1個百分點，經營槓桿率為4.9倍，較2023年末的5.2倍下降0.3倍。

市帳率0.41倍 股價上望9.5元

作為頭部公司，中金在市場低迷情况下，實施中期分紅，有利於股價表現，加上資產管理規模穩定，財富管理客戶群體有所上升，未來有望受益於資本市場改革利好。加上此前有與中國銀河合併的傳聞，或受益於此次國泰君安和海通證券的併購消息。公司當前市帳率僅約0.41倍，可趁低吸納，等候反彈機會，暫上望9.5元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

相關字詞﹕財經專欄 股海文蹤 黃雯怡

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