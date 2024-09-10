華興復牌曾瀉逾七成 委包凡妻任非執董

明報記者 陳偉燊

該集團股份昨錄得2140萬股成交，相當於總股本的3.77%，成交額達5590萬元。在昨日復牌前，該集團除了宣布委聘許彥清任非執董，上周四亦一併公布過去兩年半業績，其間共累積虧損達9.76億元（人民幣，下同），資產淨值亦減少7.18億元，降至61.08億元，當中手持現金達12.45億元。資產管理規模由2021年底的488.5億元，降至今年6月底的347.53億元，減140.97億元。

停牌近1年半 一併發兩年半業績

根據2024年度6月底止中期業績，前主席並已辭去執行董事職務的包凡，正配合內地有關機構的調查。同時公司於去年第四季度收到通知，就配合調查事件錄得若干受限制款項，相關金額亦因應匯率變動因素影響，由去年底的7766.9萬元，增至今年6月底的7812.7萬元。

董事會認為目前去釐定結果可能為時尚早，因此沒計提撥備。該等受限制款項目前只於其他應收款項欄目內列帳，並界定為受限制款項及視之為或然負債。

包凡正配合內地調查 受限制款項未計提撥備

華興委聘的核數師中匯安達指出，在2023年度財務報表上，因為未能夠就與包凡有關案件及衍生的受限制款項獲得充足且適當的審核證據作評估，並無法確定需否調整，因此發表保留意見。

集團亦另闢篇幅指出，在中國法律下，支付受限制款項並不構成對其存在違法收益或構成違法的任何判定，亦不構成罰金；並從法律意見理解到，已付款項可能部分或全部被退還，或被沒收，甚至或可能要求支付額外款項。集團並不知曉亦無可靠信息獲悉包凡正在配合的任何調查狀况，未收到任何關於其正在接受調查的通知；只有在情况明朗後，核數師才會移除保留意見。