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經濟

內媒：遠洋願考慮債權人訴求 歡迎參與重組

【明報專訊】遠洋集團（3377）早前遭署名為「遠洋集團境外債權人」的人士在報章刊登全版廣告反對其重組方案後，據內媒《澎湃》引述知情人士表示，遠洋集團稱願意保持合作與溝通，並持續考慮債權人小組提出的訴求，並歡迎債權人小組參與重組。

報道指出，遠洋集團境外債務重組仍在推進中，9月11日高等法院將就針對遠洋集團提起的清盤呈請進行法庭聆訊；此前的8月21日，遠洋集團已向法院提交相關債務重組進展的證據。上述知情人士指出，除了現有的清盤呈請，有另外新的一組投資人也表示要指示信託人遞交清盤呈請。

報道引述熟悉法律的人士表示，儘管是不同主體提出清盤呈請，在有清盤呈請的情况下其他債權人可以加入現有的清盤呈請。

萬科合景8月銷售跌兩成

另萬科（2202）公布，今年8月份實現合同銷售額172.4億元（人民幣，下同），按年跌23.75%；今年首8個月合同銷售金額1637.8億元，按年跌34.12%。集團8月份並無新增開發項目及物流地產項目。

合景泰富（1813）公布，同月預售額為7.1億元，按年減少19.3%；今年首8個月預售額為71.3億元，按年跌66.18%。另合生創展（0754）公布，今年首8個月總合約銷售金額為117.27億元，按年跌35.94%； 8月單月總合約銷售金額13.89億元，按年跌18.01%，其中物業合約銷售約13.3億元；以及裝修合約銷售5900萬元。

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