內地CPI升0.6%遜預期 通縮風險未除 扣除食品能源後 核心通脹3年半低

明報記者 黃志偉

統計局城市司首席統計師董莉娟指出，8月受高溫多雨天氣等因素影響，食品價格由7月按年持平轉升2.8%，帶動CPI按年升幅擴大。從食品類別來看，鮮菜價格按年升幅顯著擴大18.5個百分點至21.8%，創2022年4月後最大升幅，而且鮮果價格由7月跌4.2%轉升4.1%，不過豬肉價格受去年同期高基數影響下，按年升幅較7月回落4.3個百分點至16.1%。

至於非食品價格按年增0.2%，7月則升0.7%。消費品價格按年升0.7%，各類別只有交通通訊按年呈現跌幅，下降2.7%，其中交通工具按年跌5.5%。

按月比較而言，消費價格分類中只有食品煙酒錄得升幅，按月升2.2%，而跌幅最大仍是交通通訊，按月跌1.1%。撇除食品和能源的核心CPI按月由升0.3%轉跌0.2%。

彭博昨引述法興環球市場大中華經濟師林凱祺指出，內地通縮壓力變得更為牢固：「這很可能會加劇物價工資呈螺旋式下降，或從而需要推出更激進的應對措施。」

高盛：反映內需續疲弱

高盛昨發表報告指出，非食品價格和核心CPI均有所下降，反映內需持續疲弱，料內地通脹於未來幾個月將維持較低水平。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，非食品價格升幅放緩或反映內需仍疲弱。夏季極端天氣短期內或繼續支持食品價格回升，局部抵消其他商品減價競爭帶來的影響，預期今年全年內地通脹約0.7%。

PPI跌幅擴至1.8% 連跌23月

另外，董莉娟稱由於受市場需求不足和部分國際大宗商品價格下行等影響，8月PPI按年跌1.8%。其中採掘業價格升幅收窄2.6個百分點至0.9%，原材料工業價格由1.8%的升幅轉為跌0.8%。溫嘉煒認為，國際大宗商品價格波動、內地部分工業亦有產能過剩的疑慮、製造業活動持續收縮，以及出口或受到歐美等國的行動所影響，均可能使整體生產價格難以擺脫通縮壓力，下半年生產物價按年跌幅或徘徊於1%。