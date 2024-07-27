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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

MPF可加入歐亞股票平衡風險

【明報專訊】回望今年8月，環球股市甚顛簸，幸急瀉後很快收復失地。儘管市場料美國聯儲局將於下周開始減息，但後市變數仍多，包括美國總統選情及地緣政局未明朗，日圓利差交易拆倉風險未全清，因此有強積金（MPF）專家提醒， 避免全盤投入單一市場，除了美股，較進取的投資者可適量配置於歐洲和亞洲股票資產，藉以平衡風險。

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2024年8月MPF成績表，「GUM強積金綜合指數」上升1.8%，報243點；「GUM強積金股票基金指數」升2.5%，報324點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升1.8%，報247點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.6%，報128點。單計今年8月份，MPF成員人均賺4763元，年初至今合計賺18,598元。

回顧8月份，雖然月初受美國失業率上升引發衰退的擔憂，加上日本央行意外加息幅度高於預期引發日圓拆倉潮，環球股票於上月初發生「黑色星期一」的暴跌。但其後多項美國經濟數據例如零售數據、新申領失業救濟人數及通脹等均優於預期，減緩了市場對衰退的憂慮；加上日本央行副行長內田真一表示「若金融市場不穩定，將不加息」也穩定了市場信心，令強積金指數於8月內逐步收復失地。

日圓拆倉風險未除 避免投入單一市場

年初至今，股票基金指數類別全線上揚，當中日本、美國、其他股票、環球和亞洲股票基金更錄得雙位數升幅。單計8月，「其他股票基金」躍升至首名位置，升5.2%，而「香港股票基金（追蹤指數）」緊隨其後排名第二，升3.8%。至於在7月份排名第一的「日本股票基金」，上月則跌至「包尾」位置，僅升0.7%，但全年計，仍是表現最佳的股票基金類別，累升18.9%（見表）。

GUM常務董事陳銳隆指出，8月份環球股債極端波動，減息預期令股債市場差不多收復跌幅，日圓利差交易拆倉風險未除，以巴及俄烏衝突不斷加劇，美國總統選舉風險愈趨激烈，投資者需平衡風險，避免投入單一市場。

資產配置方面，GUM策略及投資分析師雲天輝表示，由於美國總統大選帶來的不確定性，投資者可以考慮將風險分散到其他地區的股票基金或債券基金，較進取的投資者可適量配置於歐洲和亞洲地區股票資產。

此外，雖然減息周期可能會降低「強積金保守基金」的回報，但這類基金對低風險成員仍然是一個合理的選擇。

美經濟前景大選議息左右後市

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，儘管8月份市場大幅波動，但強積金於月內仍錄得約1.76%的正回報，並為475萬名MPF成員帶來約218億元的投資收益，或每位成員平均收益約4600元，促成強積金總資產升至約1.26萬億元的歷史新高位，而今年迄今投資收益已達約882億元，或每位成員平均收益約18,500元，令強積金有望自2020年以來，首次實現1000億元的年度收益。此外，叢川普指出，美國增長前景、議息及美國大選等因素的綜合作用可能會擾亂市場，這突顯多元化投資的重要性。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

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