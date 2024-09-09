東堤灣畔呎價萬元 本月暫未開齋

明報記者 歐陽慧恩

中原地產分行高級資深分區營業經理蔡華航指出，東堤灣畔於8月份錄得唯一買賣成交為7座中層A室，實用868方呎，屬3房1套連工人套房間隔，享東涌灣開揚海景，以880萬元成交，呎價10,138元。原業主於2001年339.3萬元一手購入，持貨23年帳面升540.7萬元或1.6倍。蔡氏指出，隨着減息有望於本月展開，近日買家入市意欲已有所回升，睇樓量較上月增加，預計本月成交宗數將較8月增加。

翰林峰開放式戶450萬沽 6年實蝕36%

港島區方面，美聯高級分區營業經理陳凱廸表示，西環翰林峰2座低層D室，實用225方呎開放式間隔，獲外區上車客以約450萬元承接，實呎約2萬元。原業主2018年6月約659.6萬元一手購入，帳面蝕約209.6萬元或約32%，連使費料實蝕約238萬元或約36%。

市場人士指出，西灣河鯉景灣新錄逸華閣低層B室成交，實用574方呎兩房間隔，享部分海景，由於業主已移民，加上近期經濟不明朗因素增加，原回港委託拍賣行拍賣，但最終在拍賣前獲買家以655萬元承接，呎價11,411元，為屋苑最少3年來最低呎價。原業主2019年中940萬元購入，持貨約5年帳面蝕285萬元或30%，連使費料實蝕335萬元或36%。

浪澄灣多按盤750萬沽 12年損手6%

市場消息指出，鄰近奧運站的浪澄灣，位於8座低層B室，實用547方呎，屬兩房間隔，享開揚內園及海景，近日以750萬元易手，實呎13,711元。原業主則於2012年以760.3萬元一手購入上址，其後曾在數年間多次加按予銀行及財務公司，至近日終在市場放售，持貨約12年，帳面蝕10.3萬元或約1%，連使費料實蝕約45萬元或6%。

御半山一房連士多房售430萬 實蝕26%

祥益地產高級分行經理黃文樂指出，屯門御半山2A座中層C室，實用386方呎，屬一房連士多房間隔，採開放式廚房設計，以430萬元沽出，實呎11,140元。原業主2019年約601萬元一手購入，帳面蝕171萬元或28%，連使費及購入時發展商提供的最高回贈計，料仍實蝕約155萬元或26%。

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