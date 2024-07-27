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經濟
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香港地產

FINNIE毗鄰鰂魚涌站 享地利

【明報專訊】位處港島東的鰂魚涌，是集住宅、商業功能於一體的社區，區內有不少舊樓，吸引發展商在區內「插旗」，並發展新派住宅。坐落於芬尼街、由宏安地產（1243）發展的全新單幢盤FINNIE，全盤提供90個單位，主打一房及兩房戶型。樓盤賣點是享有地利優勢，鄰近太古坊，與港鐵鰂魚涌站只屬咫尺之遙，相信自用或投資收租兩相宜。

明報記者 江俊洋

攝影 黃志東

鰂魚涌對上一個推出的主要新盤，是2017年10月恒地（0012）推出英皇道君豪峰。至於最新登場的FINNIE，屬舊契項目，樓花期長約20個月；項目毗鄰的行人天橋入口，連接港鐵鰂魚涌站大堂，附近的英皇道亦有多條巴士線、電車供選擇，住戶出行十分便利。

全盤90伙 最細一房245呎

FINNIE提供90伙，其中82伙屬標準一房及兩房戶，實用面積245至364方呎，分佈於3至26樓，每個標準樓層設4伙；另有8伙屬特色單位，位於2樓、27樓至29樓。

個別特色戶平台較內籠大兩倍

值得留意的是，2樓設有連平台特色單位，其中3伙的平台面積，皆大於單位內籠；以2樓D室為例，屬實用面積248方呎一房戶型，連872方呎平台，即平台面積約相等於單位內籠的2.5倍。發展商提供兩個示範單位，其中25樓D室，實用面積270方呎一房間隔，入口玄關一側以偌大玻璃窗採光，設置鞋櫃及層架，客廳以深灰色佈置牆身，配上米白色梳化及雲石圓桌，打造低調溫馨氛圍。

樓底高 可訂製高身入牆櫃

單位樓層高度約為3.15米，可訂製高身入牆衣櫃。房間方面，雙人牀靠窗擺放，房內裝設轉角玻璃窗，提升採光度，亦屬單位賣點。浴室內籠以灰色為主調，佈置簡約，備有樂聲牌浴室寶、德國品牌Hansgrohe花灑套裝等，企缸浴屏門以「巴士門」設計，開關時更方便好用。

另一示範單位以25樓C室為藍本，實用面積361方呎兩房間隔，開放式廚房設於大門旁邊，備有曲尺形工作枱面，櫥櫥櫃轉角位加上特別設計櫃門，充分利用空間；單位附送法國品牌電器作交樓標準，包括電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐及雙門雪櫃。

客廳單位外連露台，屬近年常見的「三合一」露台，部分位置已預留擺放洗衣乾衣機，有別於一房戶將洗衣乾衣機放置於開放式廚房。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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