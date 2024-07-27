明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

嘉華溫偉明：啟德多盤齊推 生「聚合效應」 料激活區內一手交投 強調發展商不存在財政壓力

【明報專訊】啟德即將有3個全新樓盤對撼，而同區由嘉華（0173）牽頭、去年底推出的啟德海灣，上周突變相減價逾兩成促銷餘貨，令啟德再成市場焦點之際，嘉華營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明接受本報專訪時表示，啟德數個全新樓盤齊齊出擊，雖然存有競爭，但同時產生「聚合效應」，讓不同客源重新注意該區，料可激活區內一手成交。他認為，本港發展商財政紀律嚴謹，不存在財政壓力，即使數盤同期登場，啟德新盤亦不會爆發割喉式減價戰。

明報記者 林可為

9月新盤戰升溫，面對啟德3個全新盤，包括中海外（0688）牽頭的維港‧雙鑽、會德豐和恒地（0012）牽頭的DOUBLE COAST I、新地（0016）旗下天璽‧天，均擬短期內推售，溫偉明表示：「 百貨應百客，啟德同時有數個新盤齊推，雖然存有競爭，但同時亦產生『聚合效應』，吸引買家注意力，可帶動區內新盤銷情。猶如旺角波鞋街一樣，讓買家有不同選擇，各商戶都有生意做。」

料本月一手錄逾千宗成交 啟德佔五成

以嘉華牽頭的啟德海灣而言，是次變相減價促銷反應不俗，不排除稍後加推此類提供新增優惠的單位應市，惟溫偉明強調，本港發展商財務穩健，不存在財政壓力，即使啟德區內多盤齊推，亦不會發生割喉式減價戰。他估計，9月整體一手成交量可重上逾千宗水平，除較8月僅錄約510宗，按月回升約一倍外，啟德區一手單位有機會沽約500伙，佔本月整體一手成交量的五成。

對於市場憧憬美國本月中下旬啟動減息，溫偉明認為，本港雖然未必即時跟隨減息，但今年底前應至少會減息一次，為樓市帶來生機，令樓價可由谷底反彈。他續稱，香港銀行體系的定期存款高逾9萬億元，近期定期存款的息率已見調減；同時，私宅樓價近期持續下跌、租金卻繼續向上，此消彼長下，料可吸引原本做定期存款的投資客，以及部分原租樓住但見租金續升，而想轉租為買的用家重新入市。

集團兩全新盤最快年底前推

推盤部署方面，溫偉明透露，集團第四季有機會推出兩個獨資發展的市區新盤，涉近70伙，其中早於2021年9月上載樓書、已屆現樓的九龍嘉林邊道嘉琳，提供5幢洋房式單位，實用面積4171至4578方呎，各幢均連花園等，近期已接待數十組客人參觀，稍後以招標形式推出。另外，集團天后英皇道33號單幢新盤，屬舊契項目，地盤面積約4105方呎，現正進行地基工程，提供60餘伙、料主打兩房戶，項目總樓面約4萬方呎。翻查資料，上述地盤是嘉華於去年中斥資約4.68億元，向有「越南朱」之稱的資深投資者朱立基或相關人士購入，當時折合每方呎樓面地價逾1萬元。

（發展商專訪）

相關字詞﹕溫偉明 啟德 天璽‧天 維港‧雙鑽 DOUBLE COAST I 啟德海灣 割喉式減價戰 嘉華

上 / 下一篇新聞

總商會倡設高才通就業溝通平台 籲政府建立 助與商界雙向了解人手需求
總商會倡設高才通就業溝通平台 籲政府建立 助與商界雙向了解人手需求
稱港已離開冬天 減息效果需時呈現
稱港已離開冬天 減息效果需時呈現
耶倫：美經濟沒現「紅燈」 朝向軟着陸
耶倫：美經濟沒現「紅燈」 朝向軟着陸
The Club：擴平台產品種類 增會員賺積分渠道
The Club：擴平台產品種類 增會員賺積分渠道
兆科眼科：商業化產品料增至8個
兆科眼科：商業化產品料增至8個
瑞銀梁展嘉：政府銀行發展商 料聯手穩樓價
瑞銀梁展嘉：政府銀行發展商 料聯手穩樓價
地產發展股可反彈 續看淡商廈收租股
地產發展股可反彈 續看淡商廈收租股
「摩羯」襲港期間受訪 冀港樓亦雨過天青
「摩羯」襲港期間受訪 冀港樓亦雨過天青
雙登客戶具名氣 市場高增長
雙登客戶具名氣 市場高增長
foodpanda：服務擴至愉景灣 去年開拓深井 覆蓋港近95%人口
foodpanda：服務擴至愉景灣 去年開拓深井 覆蓋港近95%人口
數碼卡片初創WHOSiFY 港設總部 擁數千用家
數碼卡片初創WHOSiFY 港設總部 擁數千用家
陳茂波：港「一帶一路」論壇料6000人參與
陳茂波：港「一帶一路」論壇料6000人參與
AI虛擬試衫 冀減網購退貨率
AI虛擬試衫 冀減網購退貨率
明年增「虛擬衣櫃」推薦功能
明年增「虛擬衣櫃」推薦功能
債券基金派息穩定 可分散風險
債券基金派息穩定 可分散風險
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠舊換新 小米Call 26863
金子：受惠舊換新 小米Call 26863
張兆聰：中金可炒券商合併概念
張兆聰：中金可炒券商合併概念
張兆聰：憧憬減息 美房屋股逆市升
張兆聰：憧憬減息 美房屋股逆市升
伍禮賢：中電信業績佳 或成股價催化劑
伍禮賢：中電信業績佳 或成股價催化劑
涂國彬：金價升勢還看美勞工數據
涂國彬：金價升勢還看美勞工數據
陳大為：全球股市受考驗 未受美元跌刺激
陳大為：全球股市受考驗 未受美元跌刺激
袁國守：憧憬換機潮 吼手機概念股
袁國守：憧憬換機潮 吼手機概念股
謝偉銓：家居廢物須盡快落實有效處理方法
謝偉銓：家居廢物須盡快落實有效處理方法
《幫你格價》：活期存款高息招徠 留意條款
《幫你格價》：活期存款高息招徠 留意條款
沈永年：北上駕車遇意外處理流程
沈永年：北上駕車遇意外處理流程
陳正犖：瑞郎或呈上落市格局
陳正犖：瑞郎或呈上落市格局
許健生：人形機械人邁向普及化
許健生：人形機械人邁向普及化
溫傑：聯想抓住AI機遇 高端產品佔比料升
溫傑：聯想抓住AI機遇 高端產品佔比料升
袁國守：港股打風休市成歷史
袁國守：港股打風休市成歷史
林少陽：今次減息周期須提防硬着陸
林少陽：今次減息周期須提防硬着陸
技術取勝：領展處50周線之上
技術取勝：領展處50周線之上
李聲揚：銀債益長者 息率高零風險
李聲揚：銀債益長者 息率高零風險
蔡金強：天雨路滑 小心駕駛
蔡金強：天雨路滑 小心駕駛
艾雲豪：從石油與星巴克飲品售價比較談ESG
艾雲豪：從石油與星巴克飲品售價比較談ESG
李順威：美股急跌源於「沽售增長」
李順威：美股急跌源於「沽售增長」
楊智佳：大戶收集中移內銀可留意
楊智佳：大戶收集中移內銀可留意
瑞銀亞洲：資金趁低撈貨 中石化購21619
瑞銀亞洲：資金趁低撈貨 中石化購21619
摩根大通亞洲：上證失守二千八 平保沽26100
摩根大通亞洲：上證失守二千八 平保沽26100
周顯：證監早一步破昇能莊家部署
周顯：證監早一步破昇能莊家部署
王弼：可跟股神逢低吸安達保險
王弼：可跟股神逢低吸安達保險
曾淵滄：長建股價有條件創新高
曾淵滄：長建股價有條件創新高
湯文亮：現在是否應該買車位？
湯文亮：現在是否應該買車位？
陳永傑：豪宅保值 抗跌力強
陳永傑：豪宅保值 抗跌力強
廖偉強：樓市重新出發的轉捩點
廖偉強：樓市重新出發的轉捩點
布少明：物色筍盤 候減息反彈
布少明：物色筍盤 候減息反彈
馬泰陽：趁減息在即 新盤搶閘出擊
馬泰陽：趁減息在即 新盤搶閘出擊
收租客掃Larchwood 逾4300萬購10伙迷你戶
收租客掃Larchwood 逾4300萬購10伙迷你戶
昇薈「兩房半」租2.28萬 貴一年前17%
昇薈「兩房半」租2.28萬 貴一年前17%
半島中心全層放售 馬亞木相關人士叫4.2億
半島中心全層放售 馬亞木相關人士叫4.2億
換樓客508萬購新葵芳兩房 4年實蝕三成
換樓客508萬購新葵芳兩房 4年實蝕三成
FINNIE毗鄰鰂魚涌站 享地利
FINNIE毗鄰鰂魚涌站 享地利
東堤灣畔呎價萬元 本月暫未開齋
東堤灣畔呎價萬元 本月暫未開齋
MPF可加入歐亞股票平衡風險
MPF可加入歐亞股票平衡風險