布少明：物色筍盤 候減息反彈

雖然在樓市依然維持一片向淡之聲，除了上述減息因素外，市場已漸見回暖曙光。自從金管局聯手三大銀行承諾加快按揭審批後，大型銀行陸續重推按揭現金回贈，似乎希望趕及在年底前追回多些按揭生意，行動即時引來不少同業跟隨，意味按揭市場正漸漸「復常」，料有助帶動樓市逐步回暖。同時，外資大行亦漸撐香港樓市前景。日前摩根士丹利發表報告預料，今年香港樓價或跌8%，但美聯儲即將減息推動下，預料明年香港樓價有望升5%。

筆者認為，如有自住及長線投資的需要，不妨考慮入市。站在買家角度，目前叫價形勢佔盡上風；二來現階段一手存貨仍多，發展商均以保守價開售，「拖住」二手叫價，可以趁機人棄我取，買在未升。

問題是，究竟應該買哪些屋苑呢？個人貼士是，首選流轉率較高、交通便捷、而且跌幅較深的藍籌屋苑。以傳統十大屋苑為例，若以最新8月平均實用呎價與2021年高位比較，太古城8月平均呎價約14,039元，較2021年高位跌約33.8%；至於沙田第一城及美孚新邨分別錄約31.6%及約31%的跌幅；康怡花園亦跌約30.2%。這類屋苑在樓價反彈時往往是「反應」最快，而且回彈力度甚高的一群。

至於另一類心水物業就是大學鄰近地區，以及一眾樓齡相對較新的新晉屋苑。這類屋苑深受內地買家，以及專才高才們青睞，在政府「搶人才」計劃下，未來此類物業潛力看高一線，而且收租亦有保障。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]