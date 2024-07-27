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經濟
瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：資金趁低撈貨 中石化購21619

【明報專訊】颱風摩羯上周襲港，港股周五全日停市，或成為最後一個「打風停市日」（9月23日起實施「打風不停市」的惡劣天氣維持交易安排）。

有指利比亞有望重返石油市場，國際油價一再走弱，期油重回去年12月中水平。港股三桶油一再下跌，中石化（0386）上周四跌幅最深，加上除淨關係，收報4.65元。輪場資金繼續趁低撈好倉，如看好留意中石化認購（21619），行使價5.59元，2024年12月到期，有效槓桿約12倍；及中石油認購（26649），行使價8.58元，2025年1月到期，有效槓桿約11倍；以及中海油認購（25224），行使價25.05元，2025年2月到期，有效槓桿約8.2倍。如看淡可留意中石油認沽（23739），行使價6.18元，2024年12月到期，有效槓桿約6.5倍；以及海油認沽（25561），行使價16.48元，2025年2月到期，有效槓桿約6.5倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

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