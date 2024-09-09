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經濟
楊智佳 數據尋寶

投資策略

楊智佳：大戶收集中移內銀可留意

【明報專訊】上周五港股因颱風襲港而休市，而綜合全周，港股連跌4個交易日，跌幅545點或3%。周五晚美股下挫，拖累港股表現，俗稱新加坡黑期的HS50指數報17,172點，較周四現貨收市價低水272點，即反映港股周一或低開約1.5%。

恒指跌破了20天線，為8月16日以來首次。連同周一跌幅，恒指將考驗8月反彈浪高低位的黃金比率0.618倍，可見整體港股仍在上落市的過程當中，中長線方向並不明確。

港股上落市 中長線方向不明確

若要判斷港股中長線有否獲得支持，後市有否見底回升的條件，不妨透過港交所披露的中央結算系統紀錄（CCASS），嘗試捕捉大戶手影，看看聰明錢有否於港股市場中部署。趁這個空檔時間，本欄為恒指成分股進行了證券行持倉的數據分析。

透過CCASS，可以統計到各股份獲得不同券商持倉的比例，而持倉比例較高的券商，除非是匯豐、富途這些大眾慣常使用的券商，否則很大機會由大戶透過其操盤券商持股。

觀察首十名最多持股券商的持倉比例，大概可以粗略判斷，大戶在某一段時間是增持某股、還是減持某股，倘若比例逐步增加，有可能是大戶正在收集，有利後市；數字逐步減少，有可能是大戶正在出貨，自然不利後市。這些數據於高市值的藍籌股當中，更為管用。

由於港股交投量偏向疏落，大戶收集股份需時，不會一下子能買夠所需持股量，通常於港股長線由跌轉升的過程中，便會看見首十名持倉券商的持股量一直增加，這種收集過程可算是升市前奏。至於目前港股市場，是否已出現這種現象？

恒指於過去半年上升了1282點或7.9%，而本欄將82隻恒指成分股同期的首十名券商持倉進行統計及分析，發現藍籌股的首十名券商持倉平均上升了0.4個百分點，共有48隻或佔57%的藍籌股獲得首十名券商增持，並只有10隻藍籌股於半年間獲首十名券商增持2%或以上，似乎大戶正在慢速加注港股，惟收集的速度真的很慢，不過，亦可以視為港股中長線止跌的信號，大戶似乎不拋售港股了。

細分各個板塊，獲得增持比較明顯的是銀行股，不論是本地銀行股抑或內銀股，半年間清一色獲得首十名券商增持，其中，中國銀行（3988）位列84隻藍籌之中的榜首，半年間獲增持幅度達到6.78%（由77.84%增至84.62%、只限H股），其次為建設銀行（0939）的3.09%（由83.58%增至86.67%、只限H股）。由於大戶積極收集，即使近期出現股價調整，惟暫時未見首十名券商反手減持，因此，觀察大戶手影過後，大戶仍在坐貨當中，銀行股似乎是近期吸納的理想選擇。

大戶吸舜宇 後市值得關注

中資電訊股亦很不錯，中國移動（0941）及中國聯通（0762），同期分別獲首十名券商增持3.89%及3.15%，其中，中移動直至近期仍獲增持，至於聯通則自8月起被少許減持，兩者選一的話，大戶比較惜售中移動，後市仍看一線。

個股方面，值得留意的是主攻手機鏡頭業務的舜宇光學（2382），即使半年間只獲首十名券商增持0.39%，惟自從5月22日至今3個多月，首十名券商已增持了2.66個百分點的股權，是唯一未能半年數據觀察得到、而近期的確獲增持的股份，反映大戶密密收集當中，後市值得關注。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 數據尋寶]

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