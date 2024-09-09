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經濟
2024年9月9日星期一
李聲揚 股市非常道
投資策略
總商會倡設高才通就業溝通平台 籲政府建立 助與商界雙向了解人手需求
稱港已離開冬天 減息效果需時呈現
耶倫：美經濟沒現「紅燈」 朝向軟着陸
The Club：擴平台產品種類 增會員賺積分渠道
兆科眼科：商業化產品料增至8個
瑞銀梁展嘉：政府銀行發展商 料聯手穩樓價
地產發展股可反彈 續看淡商廈收租股
「摩羯」襲港期間受訪 冀港樓亦雨過天青
雙登客戶具名氣 市場高增長
foodpanda：服務擴至愉景灣 去年開拓深井 覆蓋港近95%人口
數碼卡片初創WHOSiFY 港設總部 擁數千用家
陳茂波：港「一帶一路」論壇料6000人參與
AI虛擬試衫 冀減網購退貨率
明年增「虛擬衣櫃」推薦功能
債券基金派息穩定 可分散風險
環球經濟數據
金子：受惠舊換新 小米Call 26863
張兆聰：中金可炒券商合併概念
張兆聰：憧憬減息 美房屋股逆市升
伍禮賢：中電信業績佳 或成股價催化劑
涂國彬：金價升勢還看美勞工數據
陳大為：全球股市受考驗 未受美元跌刺激
袁國守：憧憬換機潮 吼手機概念股
謝偉銓：家居廢物須盡快落實有效處理方法
《幫你格價》：活期存款高息招徠 留意條款
沈永年：北上駕車遇意外處理流程
陳正犖：瑞郎或呈上落市格局
許健生：人形機械人邁向普及化
溫傑：聯想抓住AI機遇 高端產品佔比料升
袁國守：港股打風休市成歷史
林少陽：今次減息周期須提防硬着陸
技術取勝：領展處50周線之上
李聲揚：銀債益長者 息率高零風險
蔡金強：天雨路滑 小心駕駛
艾雲豪：從石油與星巴克飲品售價比較談ESG
李順威：美股急跌源於「沽售增長」
楊智佳：大戶收集中移內銀可留意
瑞銀亞洲：資金趁低撈貨 中石化購21619
摩根大通亞洲：上證失守二千八 平保沽26100
周顯：證監早一步破昇能莊家部署
王弼：可跟股神逢低吸安達保險
曾淵滄：長建股價有條件創新高
湯文亮：現在是否應該買車位？
陳永傑：豪宅保值 抗跌力強
廖偉強：樓市重新出發的轉捩點
布少明：物色筍盤 候減息反彈
馬泰陽：趁減息在即 新盤搶閘出擊
嘉華溫偉明：啟德多盤齊推 生「聚合效應」 料激活區內一手交投 強調發展商不存在財政壓力
收租客掃Larchwood 逾4300萬購10伙迷你戶
昇薈「兩房半」租2.28萬 貴一年前17%
半島中心全層放售 馬亞木相關人士叫4.2億
換樓客508萬購新葵芳兩房 4年實蝕三成
FINNIE毗鄰鰂魚涌站 享地利
東堤灣畔呎價萬元 本月暫未開齋
MPF可加入歐亞股票平衡風險
李聲揚：銀債益長者 息率高零風險
【明報專訊】也是先說重點，滿60歲的合資格讀者，可以留意市傳政府快將又發行銀色債券（銀債），值得留意的是。未滿60歲的讀者，也可以為家中長者留意一下。
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非常道
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布少明：物色筍盤 候減息反彈
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