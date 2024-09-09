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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：聯想抓住AI機遇 高端產品佔比料升

【明報專訊】聯想集團（0992）共有3個業務分部，包括（1）智能設備（由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成）、（2）基礎設施方案；以及（3）方案服務。3者分別佔總收入大約70%、19%及11%。

業績方面，今年上半年集團收入及權益持有人應佔溢利按年分別增長20%及38%，當中，智能設備業務分部的收入及溢利分別增長11%及27%，主要受惠於新產品、商業銷售復蘇及需求轉向高附加值產品等因素。值得留意的是，集團於第二季結束前，推出了全新人工智能電腦產品（即市場所稱的AI PC），可望進一步推動未來平均售價及高端產品的佔比上升。

而另外兩個分部同樣有好消息，方案服務業務於第一季度錄得創紀錄的19億美元收入，主要受人工智能驅動解決方案的強勁需求所帶動。此分部的經營溢利率維持於21%，為集團重要的盈利引擎。至於基礎設施方案業務，由於雲客戶的需求較預期強，加上企業客戶需求持續回升，期內收入同比增長65%。

我們相信，人工智能電腦產品是個人電腦行業的主要拐點，為商業用戶開啟了新的產品周期，中長線可望推動需求增長。根據第三方研究，預計到2027年，每年將有近60%的個人電腦出貨量配備人工智能功能，預示集團相關業務分部的發展機會。此外，現時非個人電腦分部已佔集團總收入的47%，創歷史新高。隨着其他業務持續增長，將分散集團的收入來源，並推動收入及盈利向好。

積極拓展中東非洲市場

除業績外，聯想集團曾於8月19日發出公告，股東們需要留意。根據公告，集團與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）的全資子公司Alat達成戰略合作框架協議， 作為合作的一部分， 集團將向Alat發行總額為20億美元的可換股債券及向專業投資者發售11.5億份認股權證（由於篇幅關係，我們在此不去詳細介紹相關內容）。

管理層表示，相關的戰略業務交易為集團於中東與非洲（MEA）地區的長期增長提供一個重要機遇，其中理由包括：（1）引入長期戰略合作伙伴，實現股東基礎及戰略選項國際化；（2）擴展至MEA地區的地理多元化；（3）按有利條款發行融資工具，支持多項戰略舉措。

根據資料，集團將於沙特阿拉伯設立中東和非洲市場地區總部， 並在該國新建個人電腦與伺服器製造基地，為相關地區的客戶提供服務。由於今次的戰略業務合作需要得到股東批准，持有聯想的投資者記得要在9月12日舉行的股東大會上投票（關於股東會及投票方法的具體資料，建議大家聯絡自己的投資顧問）。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

相關字詞﹕財經專欄 溫研股海 溫傑

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