陳正犖：瑞郎或呈上落市格局

近期瑞士的經濟數據表現參差，通脹弱於預期，但國內生產總值增長則表現穩健。瑞士央行預計到年底前會再減息50個基點，因此兩者的息差或支持瑞郎輕微走強，避險需求也可能支持瑞郎，然而技術指標較為中性。整體上，我們預計美元兌瑞郎目前將保持窄幅上落，關鍵支持位是0.8330，阻力位是0.8670。

在日本，7月實質工資連續第二個月上漲，按年增長0.4%，高於市場預期，亦是28個月以來第二次增長，使日本央行再次加息的概率增加。日本央行政策委員會成員高田創暗示，如果通脹趨勢與預測相符，央行可能會進一步調整貨幣寬鬆政策。我們預計日圓仍具備條件走高，美元兌日圓或測試141.7的支持位。

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[陳正犖 匯市前瞻]