明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
陳智鑾 理財信箱

債券基金派息穩定 可分散風險

【明報專訊】讀者來信：

我有閒置資金想用來投資債券，以增加每月收入，但發現債券價格已經上升不少，不知現在入市是否合適。另外，我聽說派息基金有穩定的回報，不知道應該如何選擇？還有，有人介紹若減息，可借日圓來加大投資是否好策略？謝謝。

筆者回覆：

投資債券確實是一種穩健的投資方式，但正如李先生所說，最近債券價格已經上升不少，現在進場有機會「高追」。考慮到這一點，其實可以考慮投資債券基金。債券基金有多項優勢，不僅提供穩定的派息回報，還能夠有效分散風險，避免單一債券價格波動帶來的損失。

流動性較高 可迅速變現

首先，債券基金經理會將資金分散投資於多種類型的債券，例如政府債券、企業債券、按揭抵押債券等。這種多元化的投資策略能夠有效降低風險，因為單一債券的價格波動對整個基金的影響有限。相比直接購買單一債券，債券基金可以透過投資多隻債券來分散風險，避免因某隻債券價格下跌而導致損失。其次，債券基金的流動性相對較高。投資者可以在「市場開放日」隨時贖回基金份額，這意味着投資者在需要現金時可以迅速變現。相比之下，直接持有的債券如果在到期前需要變現，可能會面臨價格波動的風險。因此，對於那些需要靈活資金管理的投資者而言，債券基金是一個不錯的選擇。

而在選擇派息基金時，投資者可以作幾個方面考慮：

1. 基金的投資組合：如期望6%至8%的穩定收入，可選擇那些以高質量債券為主要投資標的的基金，例如政府債券或高評級企業債券，這些基金的風險相對較低，並且收益較為穩定。如果基金投資於較高風險的債券，可能有更高的收益，但同時風險也較大。

2. 派息策略和比率：不同的基金有不同的派息政策，現時最受歡迎的是每月派息。選擇一個派息穩定且比率較高的基金可以幫助你獲得持續的現金流。在選擇基金時，可以留意基金的過往派息紀錄和未來派息預測，以確保其派息能力穩定可靠，提供穩定的收入來源。

借日圓投資存匯率風險

至於你提到的借日圓投資，這是一種利用低息貨幣進行投資的策略，通稱「套利交易」。雖然這種策略在利率差距大的時候能產生不錯的回報，但需要注意匯率風險。

如果日圓匯率突然上升，將會抵消甚至超過投資回報，得不償失。因此，如果想透過借日圓進行投資，必須有足夠的風險承受能力，並做好對冲措施以防匯率變動帶來的潛在損失。

綜合以上資訊，如李先生選擇穩健的債券基金作為投資方向，不僅能獲得穩定的派息回報，還能有效分散風險。最重要的是，根據自己的風險承受能力和投資目標，制定合適的投資計劃。如有需要，建議聯絡專業的理財顧問，獲取更詳細的建議和指導。

信達興業董事 物業理財專家

■理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]

相關字詞﹕陳智鑾 財經專欄 理財信箱

上 / 下一篇新聞

總商會倡設高才通就業溝通平台 籲政府建立 助與商界雙向了解人手需求
總商會倡設高才通就業溝通平台 籲政府建立 助與商界雙向了解人手需求
稱港已離開冬天 減息效果需時呈現
稱港已離開冬天 減息效果需時呈現
耶倫：美經濟沒現「紅燈」 朝向軟着陸
耶倫：美經濟沒現「紅燈」 朝向軟着陸
The Club：擴平台產品種類 增會員賺積分渠道
The Club：擴平台產品種類 增會員賺積分渠道
兆科眼科：商業化產品料增至8個
兆科眼科：商業化產品料增至8個
瑞銀梁展嘉：政府銀行發展商 料聯手穩樓價
瑞銀梁展嘉：政府銀行發展商 料聯手穩樓價
地產發展股可反彈 續看淡商廈收租股
地產發展股可反彈 續看淡商廈收租股
「摩羯」襲港期間受訪 冀港樓亦雨過天青
「摩羯」襲港期間受訪 冀港樓亦雨過天青
雙登客戶具名氣 市場高增長
雙登客戶具名氣 市場高增長
foodpanda：服務擴至愉景灣 去年開拓深井 覆蓋港近95%人口
foodpanda：服務擴至愉景灣 去年開拓深井 覆蓋港近95%人口
數碼卡片初創WHOSiFY 港設總部 擁數千用家
數碼卡片初創WHOSiFY 港設總部 擁數千用家
陳茂波：港「一帶一路」論壇料6000人參與
陳茂波：港「一帶一路」論壇料6000人參與
AI虛擬試衫 冀減網購退貨率
AI虛擬試衫 冀減網購退貨率
明年增「虛擬衣櫃」推薦功能
明年增「虛擬衣櫃」推薦功能
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠舊換新 小米Call 26863
金子：受惠舊換新 小米Call 26863
張兆聰：中金可炒券商合併概念
張兆聰：中金可炒券商合併概念
張兆聰：憧憬減息 美房屋股逆市升
張兆聰：憧憬減息 美房屋股逆市升
伍禮賢：中電信業績佳 或成股價催化劑
伍禮賢：中電信業績佳 或成股價催化劑
涂國彬：金價升勢還看美勞工數據
涂國彬：金價升勢還看美勞工數據
陳大為：全球股市受考驗 未受美元跌刺激
陳大為：全球股市受考驗 未受美元跌刺激
袁國守：憧憬換機潮 吼手機概念股
袁國守：憧憬換機潮 吼手機概念股
謝偉銓：家居廢物須盡快落實有效處理方法
謝偉銓：家居廢物須盡快落實有效處理方法
《幫你格價》：活期存款高息招徠 留意條款
《幫你格價》：活期存款高息招徠 留意條款
沈永年：北上駕車遇意外處理流程
沈永年：北上駕車遇意外處理流程
陳正犖：瑞郎或呈上落市格局
陳正犖：瑞郎或呈上落市格局
許健生：人形機械人邁向普及化
許健生：人形機械人邁向普及化
溫傑：聯想抓住AI機遇 高端產品佔比料升
溫傑：聯想抓住AI機遇 高端產品佔比料升
袁國守：港股打風休市成歷史
袁國守：港股打風休市成歷史
林少陽：今次減息周期須提防硬着陸
林少陽：今次減息周期須提防硬着陸
技術取勝：領展處50周線之上
技術取勝：領展處50周線之上
李聲揚：銀債益長者 息率高零風險
李聲揚：銀債益長者 息率高零風險
蔡金強：天雨路滑 小心駕駛
蔡金強：天雨路滑 小心駕駛
艾雲豪：從石油與星巴克飲品售價比較談ESG
艾雲豪：從石油與星巴克飲品售價比較談ESG
李順威：美股急跌源於「沽售增長」
李順威：美股急跌源於「沽售增長」
楊智佳：大戶收集中移內銀可留意
楊智佳：大戶收集中移內銀可留意
瑞銀亞洲：資金趁低撈貨 中石化購21619
瑞銀亞洲：資金趁低撈貨 中石化購21619
摩根大通亞洲：上證失守二千八 平保沽26100
摩根大通亞洲：上證失守二千八 平保沽26100
周顯：證監早一步破昇能莊家部署
周顯：證監早一步破昇能莊家部署
王弼：可跟股神逢低吸安達保險
王弼：可跟股神逢低吸安達保險
曾淵滄：長建股價有條件創新高
曾淵滄：長建股價有條件創新高
湯文亮：現在是否應該買車位？
湯文亮：現在是否應該買車位？
陳永傑：豪宅保值 抗跌力強
陳永傑：豪宅保值 抗跌力強
廖偉強：樓市重新出發的轉捩點
廖偉強：樓市重新出發的轉捩點
布少明：物色筍盤 候減息反彈
布少明：物色筍盤 候減息反彈
馬泰陽：趁減息在即 新盤搶閘出擊
馬泰陽：趁減息在即 新盤搶閘出擊
嘉華溫偉明：啟德多盤齊推 生「聚合效應」 料激活區內一手交投 強調發展商不存在財政壓力
嘉華溫偉明：啟德多盤齊推 生「聚合效應」 料激活區內一手交投 強調發展商不存在財政壓力
收租客掃Larchwood 逾4300萬購10伙迷你戶
收租客掃Larchwood 逾4300萬購10伙迷你戶
昇薈「兩房半」租2.28萬 貴一年前17%
昇薈「兩房半」租2.28萬 貴一年前17%
半島中心全層放售 馬亞木相關人士叫4.2億
半島中心全層放售 馬亞木相關人士叫4.2億
換樓客508萬購新葵芳兩房 4年實蝕三成
換樓客508萬購新葵芳兩房 4年實蝕三成
FINNIE毗鄰鰂魚涌站 享地利
FINNIE毗鄰鰂魚涌站 享地利
東堤灣畔呎價萬元 本月暫未開齋
東堤灣畔呎價萬元 本月暫未開齋
MPF可加入歐亞股票平衡風險
MPF可加入歐亞股票平衡風險