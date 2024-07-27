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經濟

數碼卡片初創WHOSiFY 港設總部 擁數千用家

【明報專訊】數碼卡片初創企業WHOSiFY今年7月在港成立總部，將傳統紙質卡片電子化，減少印刷卡片對環境的傷害，更獲投資推廣署採納應用。WHOSiFY聯合創始人、藝人謝嘉怡受訪時表示，一直關注環保，希望為地球出一分力。

謝嘉怡：盼為地球出一分力

謝嘉怡自小在蘇格蘭長大，不過WHOSiFY選在香港設立總部，她笑言回港發展4年，認為香港作為商業中心「是一個好地方」，相較英國發展業務可節省更多時間。例如WHOSiFY籌備約一年半，如果在英國成立公司，當地人一般處理工作時間較長，或需3年才能推出產品。

她又稱，香港初創社群有更多方面的支持，例如數碼港、科學園等，對企業發展很有幫助，亦為企業帶來更多資源。謝嘉怡舉例，其首家初創企業「Allklear全清」贏得「創業快線」比賽後，亦獲貿發局帶領到上海、美國等多個地方參加展覽。

成功引入投資者 擬推App

WHOSiFY的用家可自行設計NFC實體卡片，在具有NFC功能的手機上一拍就可分享其卡片檔案，對方可直接儲存在手機，現時已有數千名用家，亦包括大型企業B2B客戶。謝嘉怡透露，公司啟動資金源自創辦人，初期投資額約200萬元，近日成功引入投資者，下一步將推出應用程式，即使用戶收到傳統名片，亦可通過應用程式儲存資料。與此同時，WHOSiFY亦會積極發展海外市場，希望帶動更多人減少使用紙質卡片，為環境出力。

WHOSiFY與投資推廣署結緣始於謝嘉怡父親旗下的水力發電公司，其父公司先與投資推廣署倫敦辦事處交流，辦事處得知謝嘉怡正在籌備推出WHOSiFY後，就向香港總部介紹公司，最後更達成合作。

投資推廣署長劉凱旋表示，同事大多從事招商工作，經常出差及與很多不同客戶見面，攜帶大量卡片不太方便，WHOSiFY作為初創企業，電子卡片更環保，亦可節省印刷卡片費用，希望未來亦有助其他政府部門達至更環保。投資推廣署初創企業總裁陳幗貞稱，將於10月21至25日舉行StartmeupHK創業節，今年已在10多個國家或地區舉行路演，希望吸引更多企業探索香港市場機遇，未來兩個月內亦會在內地舉行路演，探索香港發展的機會。

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