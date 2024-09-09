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經濟

foodpanda：服務擴至愉景灣 去年開拓深井 覆蓋港近95%人口

【明報專訊】近期由於港人北上消費、經濟不景氣，加上美團（3690）旗下外賣品牌KeeTa去年5月攻港搶灘，使得香港外賣市場不斷變化。foodpanda香港行政總裁賴偉昕表示，foodpanda一直持續調整服務模式，擴大市場覆蓋率以更加精準滿足客戶需求，目前在香港的服務範圍覆蓋率按市民人口計已經近九成半，去年公司將業務拓展至深井，今年7月底亦克服重重困難開拓了愉景灣市場，成為現時唯一能將送遞服務範圍拓展至愉景灣的外送平台。

明報記者 田越

截至今年8月底，foodpanda已經與愉景灣內約六成餐廳及生活百貨伙伴合作，並希望未來與更多愉景灣內的商戶合作。賴偉昕稱，公司為了進駐愉景灣市場想盡辦法，包括招募愉景灣本地居民作為送遞員，因愉景灣地勢而想到用單車作為送遞員的代步工具，更加發放補貼吸引區外送遞員坐交通工具入愉景灣送遞。問及跨區送遞做法是否成本高，他表示確實比正常運營貴，但確實有需求，居民也願意給較高的費用以享受服務。

獨家外送楓糖班戟漢堡 麥當勞訂單增

另外，foodpanda自8月5日至9月8日成為麥當勞楓糖班戟漢堡系列的獨家外送平台，更邀得日本巨星木村拓哉擔任廣告男主角。Measurable AI數據顯示，8月5日至11日的一周，麥當勞在foodpanda上的訂單量比前一周增加了3倍多；楓糖班戟漢堡的訂單佔foodpanda上麥當勞所有訂單的88%。賴偉昕表示此等反應都在意料之內。

關於未來，賴偉昕稱希望通過大數據分析及多傾聽客戶反饋以建立一個更加完善的「一站式生活平台」。今年恰逢foodpanda香港10周年，公司亦推出多重優惠以刺激消費。此外，公司亦因應需求推出到會服務（Catering）、企業服務（Corporate）、「一人餐」等。他表示推出後市場反應好，例如到會服務（聚會食物送遞）收入每年都錄得雙位數增長；企業服務（包括員工膳食津貼、企業膳食餐單管理等服務）收入每年升近一倍，今年第二季收入按年錄得三位數增長。

不定期發多元化獎金激勵送遞員

foodpanda現時香港員工總數量約為300人，送遞員有約12,000名，賴偉昕表示，為了激勵送遞員及促進營運的靈活性，公司會不定期發放多元化的額外服務費獎金計劃，例如繁忙時段服務費 、地區額外服務費、惡劣天氣服務費及panda Quest（foodpanda的特別服務費）等。

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