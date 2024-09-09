雙登客戶具名氣 市場高增長

撰文 旻晞

去年6月，雙登於內地創業板掛牌申請獲授理，當時集團計劃集資15.75億元人民幣，用於年產2.5GWh儲能鋰離子電池製造項目、研發中心建設項目，以及補充流動資金等。惟經過兩輪審核問詢，並更新了4次招股書後，最終雙登決定撤回IPO申請。然後到今年8月，轉投港交所遞表申請來港上市，聯合保薦人有中金、建銀國際及華泰國際。

攻電池儲能 瞄準數據中心電訊通訊站

雙登2011年於江蘇省泰州成立，其發展歷程與已退市的隆源雙登關係密切，公司實際控制人楊善基便曾任職隆源董事兼副總經理職位，目前部分董事、高管亦曾在隆源或旗下公司任職；而成立以來，雙登陸續收購了楊善基及其子楊銳所控制江蘇雙登部分固定資產，據內媒報道，江蘇雙登曾為已退市的隆源控制企業，故紛紛形容雙登去年向資本市場進發，實有如退市資產「第二次上市」。事源隆源雙登早於1999年於深圳掛牌（深：000835），及後改名為四川聖達；至2014年，長城影業視文化通過股權協議轉讓的方式入主上市公司，成為日後廣為人知、曾喻為「東方迪士尼」的長城國際動漫，而當時隆源的電池事業已從上市公司中剝離；而長城動漫於2022年因連年虧損終被退市，已是另一個故事，與隆源或雙登關係不大。

再說回雙登，公司主要從事大數據及通訊領域能源存儲業務，專注於設計、研發、製造和銷售儲能電池及系統。其收入主要來自銷售儲能電池，包括鋰離子電池及鉛酸電池。鋰離子電池主要為磷酸鐵鋰電池、軟包電池及方形鋁殼電池。鉛酸電池包括吸水玻璃墊電池、膠體電池及鉛碳電池。

公司針對三大範疇客戶群，即電訊網絡中通訊基站儲能、數據中心儲能，以及供電網絡電力儲能場景。根據弗若斯特沙利文（下簡稱「報告」），在政府支持政策、儲能電池成本下降、可再生能源應用增加，以及儲能意識提高的推動下，預計以新增裝機量計算的全球儲能市場規模，將由2023年的157.7 GWh增加至2030年的1677.0 GWh，複合年增長率為40.2%，市場仍在高速增長。

截至去年底，集團服務了5家全球十大通訊運營商及設備商，近三成全球百大通訊運營商及設備商、以及內地五大通訊運營商及設備商；另外亦服務中國十大自有數據中心企業的五成，以及中國十大第三方數據中心企業的六成。看此描述，中移動（0941）、中電信（0728）、聯通（0762）、中國鐵塔（0788），以致阿里巴巴（9988）、京東（9618）、百度（9888）等知名企業都是其客戶。雙登又指出，2021年至2023年其服務五大客戶的平均時長超過9年。

擁中移聯通阿里京東百度等客戶

按應用場景收入劃分，集團最大收入來源來自通訊基站，往績期間佔總入比重介乎46.8%至59.9%，其次為數據中心，佔比介乎15.1%至28.6%；電力儲能場景屬「後起之秀」，近年收入比重逐漸提升。而相較2021年，三者收入比重依次為59.9%、20.7%、5.3%，至今年首季則為46.8%、28.6%及13.8%，可見收入結構趨向分散，屬良好發展。

與此關連的現象，便是雙登客戶集中風險有下降迹象。其五大客戶佔收入比由2021年44.9%降至今年首季的35.7%；同期最大客戶佔收入比亦由15.4%降至10%。雖知道數據中心營運商的數目遠較電訊商為多，除通訊基站業務以外收入若能增加，能有效擴大客戶群來源。

谷鋰離子電池 有利提升毛利率

至於若按產品作為收入分類，則分為鋰離子電池及鉛酸電池。而前者收入佔比大體在增加，由2021年的27.3%增至去年的43.5%、不過至今年首季則回落至38.7%。公司指出，因應市場對更高效、更環保的儲能產品日益增長的需求，集團投入擴展鋰離子電池。若從毛利率看，鋰離子電池於往績期間毛利率介乎5.2%（2021年）至28.5%（今年首季），趨勢亦是持續上升；相較鉛酸電池介乎8.2%至17.5%為高，提高鋰離子電池亦有利推升集團整體毛利率。

全球電池行業，向來受原材料價格波動影響。生產鉛酸及鋰離子電池的主要原料包括鉛錠和碳酸鋰，其價格和供應對製造商的營運表現影響較大。例如生產鋰離子電池的碳酸鋰於2020年及2022年便曾經歷大幅上升，曾高見約每噸55萬元水平，及至今年第二季卻又已降至每噸10.8萬，主要是由於供需平衡。面對原材料價格大起大落下，最重要是生產商能把平均產品價格調整以把成本轉嫁至客戶，這又取決於生產商的市場地位。

報告指全球通訊及數據中心儲能電池市場的競爭激烈，去年全球通訊及數據中心應用儲能電池新增裝機總量達50.9 GWh，前五大廠商合計市佔率約39.9%。雙登出貨量達5.3 GWh，屬全球通訊及數據中心儲能電池供應商第一，市佔率為10.4%。報告預料未來隨着生產技術的進步以及供需結構的平衡，碳酸鋰價格預計將保持穩定小幅下跌的趨勢。

從往績收入看， 2022年雙登收入隨着碳酸鋰價格上升而大幅增長，當年毛利更按年大增2.8倍令集團扭虧為盈。而今年首季雙登收入及毛利均見回落，公司指按產品劃分收入，收入減少的主要原因為鋰離子電池銷售收入按年跌22%，其乃由於鋰離子電池的平均售價下跌；應對原材料價格下降，其平均售價按年跌11%至855.3元/千瓦時；同期銷量亦下跌12%，主要由於鋰離子電池需求下跌所致。以上數據都或反映雙登業績頗能受惠於原材料價格上升周期，反之若電池價格下跌，則視乎雙登能否拓展新市場、新客戶，務求「以量取勝」。

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