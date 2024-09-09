耶倫：美經濟沒現「紅燈」 朝向軟着陸

續關注就業下行風險

美國8月非農就業職位增長14.2萬個，低於市場預期的16萬個。不過失業率由7月4.3%的接近3年高位，回落至4.2%，並且是5個月來首次回落。同時，美國8月工人時薪按月增長0.4%，高於預期。耶倫強調，會持續關注就業方面的下行風險，「但我認為我們現時所看到的，並希望能夠一直看到的，是一個良好而穩固的經濟」。

由於美國就業數據參差，投資者對衰退憂慮揮之不去，觸發美股三大指數上周五顯著下挫。納指跌2.55%，收報16,690點，標普500指數跌1.73%至5408點，道指跌1.01%，收報40,345點。全周計，納指累跌4.8%，標指累跌4.2%，道指累跌2.9%，為去年3月以來最差一周表現。

稱通脹有效降低令人驚喜

對於投資者的恐慌情緒，耶倫表示沒看到美經濟出現「紅燈」，並強調正朝着「軟着陸」的方向進發，「能夠將通脹有效降低真的令人驚喜（amazing），這就是大多數人所稱的『軟着陸』」。