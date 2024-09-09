明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

稱港已離開冬天 減息效果需時呈現

【明報專訊】市場盼今年美國開始減息後消除香港經濟不明朗因素，香港總商會總裁楊偉添於本報訪問時提及，即使今年9月啟動減息，其實際效果最快也要半年後才呈現，但他形容香港已離開冬天，例如有商界朋友說最近商業樓多了人問津，亦有零售業會員反映生意並非很差，「這個春天是比較慢和長，不是我們一般認識的春天，但起碼不是冬天」。

指部分高級餐廳仍滿客

楊說，觀察到香港經濟現兩極化，例如部分高級餐廳或連鎖餐飲集團仍可滿客，甚至有「翻桌」，同時低價兩餸飯開到「成行成市」，惟只有中價市場最受影響，「貴價的，一定有一班『捧場客』；平價的，可能覺得『我也不知道經濟前景怎樣，我節省吃吧』」。至於中間段是否可減價扭轉劣勢，他認為因各行業面對的問題可屬於結構性亦可屬於周期性，未必有單一答案。據總商會早前調查顯示，儘管資金周轉嚴重不足，近半中小企考慮減價吸引更多客戶，這或會形成惡性循環。

關注土地房屋供應短缺

《施政報告》將於下月公布，總商會向政府提交的建議中關注土地和房屋供應持續短缺。楊偉添指出，隨着香港經濟發展方向、人口結構轉變，政府應就長遠規劃提供更多土地。他續稱，交椅洲人工島填海工程在戰略上是個很好的計劃，因政府可主導土地供應，「從其他角度看，『哇，好多錢喎，冇咁大個頭係咪戴到咁大頂帽』，這些是很確實的問題。」同時，他認為集中創科產業的北部都會區短期內可為香港經濟添加新動力。

另總商會建議報告亦提及鞏固全球貿易樞紐的地位，包括香港港口發展，楊偉添指香港可提供高增值航運服務、加快發展綠色燃料補充港等方向，並發揮效率快和國際連繫高的優勢，與類近地區達到協同效應，即使貨櫃吞吐量下跌也能展示香港港口的價值。

上 / 下一篇新聞

總商會倡設高才通就業溝通平台 籲政府建立 助與商界雙向了解人手需求
總商會倡設高才通就業溝通平台 籲政府建立 助與商界雙向了解人手需求
耶倫：美經濟沒現「紅燈」 朝向軟着陸
耶倫：美經濟沒現「紅燈」 朝向軟着陸
The Club：擴平台產品種類 增會員賺積分渠道
The Club：擴平台產品種類 增會員賺積分渠道
兆科眼科：商業化產品料增至8個
兆科眼科：商業化產品料增至8個
瑞銀梁展嘉：政府銀行發展商 料聯手穩樓價
瑞銀梁展嘉：政府銀行發展商 料聯手穩樓價
地產發展股可反彈 續看淡商廈收租股
地產發展股可反彈 續看淡商廈收租股
「摩羯」襲港期間受訪 冀港樓亦雨過天青
「摩羯」襲港期間受訪 冀港樓亦雨過天青
雙登客戶具名氣 市場高增長
雙登客戶具名氣 市場高增長
foodpanda：服務擴至愉景灣 去年開拓深井 覆蓋港近95%人口
foodpanda：服務擴至愉景灣 去年開拓深井 覆蓋港近95%人口
數碼卡片初創WHOSiFY 港設總部 擁數千用家
數碼卡片初創WHOSiFY 港設總部 擁數千用家
陳茂波：港「一帶一路」論壇料6000人參與
陳茂波：港「一帶一路」論壇料6000人參與
AI虛擬試衫 冀減網購退貨率
AI虛擬試衫 冀減網購退貨率
明年增「虛擬衣櫃」推薦功能
明年增「虛擬衣櫃」推薦功能
債券基金派息穩定 可分散風險
債券基金派息穩定 可分散風險
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠舊換新 小米Call 26863
金子：受惠舊換新 小米Call 26863
張兆聰：中金可炒券商合併概念
張兆聰：中金可炒券商合併概念
張兆聰：憧憬減息 美房屋股逆市升
張兆聰：憧憬減息 美房屋股逆市升
伍禮賢：中電信業績佳 或成股價催化劑
伍禮賢：中電信業績佳 或成股價催化劑
涂國彬：金價升勢還看美勞工數據
涂國彬：金價升勢還看美勞工數據
陳大為：全球股市受考驗 未受美元跌刺激
陳大為：全球股市受考驗 未受美元跌刺激
袁國守：憧憬換機潮 吼手機概念股
袁國守：憧憬換機潮 吼手機概念股
謝偉銓：家居廢物須盡快落實有效處理方法
謝偉銓：家居廢物須盡快落實有效處理方法
《幫你格價》：活期存款高息招徠 留意條款
《幫你格價》：活期存款高息招徠 留意條款
沈永年：北上駕車遇意外處理流程
沈永年：北上駕車遇意外處理流程
陳正犖：瑞郎或呈上落市格局
陳正犖：瑞郎或呈上落市格局
許健生：人形機械人邁向普及化
許健生：人形機械人邁向普及化
溫傑：聯想抓住AI機遇 高端產品佔比料升
溫傑：聯想抓住AI機遇 高端產品佔比料升
袁國守：港股打風休市成歷史
袁國守：港股打風休市成歷史
林少陽：今次減息周期須提防硬着陸
林少陽：今次減息周期須提防硬着陸
技術取勝：領展處50周線之上
技術取勝：領展處50周線之上
李聲揚：銀債益長者 息率高零風險
李聲揚：銀債益長者 息率高零風險
蔡金強：天雨路滑 小心駕駛
蔡金強：天雨路滑 小心駕駛
艾雲豪：從石油與星巴克飲品售價比較談ESG
艾雲豪：從石油與星巴克飲品售價比較談ESG
李順威：美股急跌源於「沽售增長」
李順威：美股急跌源於「沽售增長」
楊智佳：大戶收集中移內銀可留意
楊智佳：大戶收集中移內銀可留意
瑞銀亞洲：資金趁低撈貨 中石化購21619
瑞銀亞洲：資金趁低撈貨 中石化購21619
摩根大通亞洲：上證失守二千八 平保沽26100
摩根大通亞洲：上證失守二千八 平保沽26100
周顯：證監早一步破昇能莊家部署
周顯：證監早一步破昇能莊家部署
王弼：可跟股神逢低吸安達保險
王弼：可跟股神逢低吸安達保險
曾淵滄：長建股價有條件創新高
曾淵滄：長建股價有條件創新高
湯文亮：現在是否應該買車位？
湯文亮：現在是否應該買車位？
陳永傑：豪宅保值 抗跌力強
陳永傑：豪宅保值 抗跌力強
廖偉強：樓市重新出發的轉捩點
廖偉強：樓市重新出發的轉捩點
布少明：物色筍盤 候減息反彈
布少明：物色筍盤 候減息反彈
馬泰陽：趁減息在即 新盤搶閘出擊
馬泰陽：趁減息在即 新盤搶閘出擊
嘉華溫偉明：啟德多盤齊推 生「聚合效應」 料激活區內一手交投 強調發展商不存在財政壓力
嘉華溫偉明：啟德多盤齊推 生「聚合效應」 料激活區內一手交投 強調發展商不存在財政壓力
收租客掃Larchwood 逾4300萬購10伙迷你戶
收租客掃Larchwood 逾4300萬購10伙迷你戶
昇薈「兩房半」租2.28萬 貴一年前17%
昇薈「兩房半」租2.28萬 貴一年前17%
半島中心全層放售 馬亞木相關人士叫4.2億
半島中心全層放售 馬亞木相關人士叫4.2億
換樓客508萬購新葵芳兩房 4年實蝕三成
換樓客508萬購新葵芳兩房 4年實蝕三成
FINNIE毗鄰鰂魚涌站 享地利
FINNIE毗鄰鰂魚涌站 享地利
東堤灣畔呎價萬元 本月暫未開齋
東堤灣畔呎價萬元 本月暫未開齋
MPF可加入歐亞股票平衡風險
MPF可加入歐亞股票平衡風險