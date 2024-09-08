明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：本地成功試種水耕棉 每單位面積產能達土耕4倍

【明報專訊】香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）設於將軍澳創新園的「開研」（Open Lab）日前正式開幕。其中最引人注目的，是首度公開展出的水耕棉項目。

香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文表示，相對於傳統的戶外土耕方式，在室內以垂直水耕方式種植棉花，毋須使用農藥，還可以大幅節省90%的用水量和50%的肥料使用量。

Open Lab總投資達8200萬

此外，因為使用多層種植架，可以更有效地運用土地，每單位面積的產能達到戶外土耕的4倍。而且，這個項目試種的還是市場上供應較少、相對較難種植、價值較高的「超長纖棉」。由於室內種植不受環境、氣候和季節限制，尤其是安排在接近紡織製衣廠的地方。

葛儀文透露，未來還希望在幾方面作出改進。現時在室內以水耕方式種植棉花的收成期大約是160日，與戶外土耕相同。他希望，未來在光譜和二氧化碳濃度方面進一步優化，來加快棉花的生長速度，令收成期縮短至大約120日。此外，還會研究，能否令水耕棉粗壯一點，但高度低一點，令到垂直種植的優勢更明顯。

「開研」的成立和運作初期投資達8200萬元，資金來自政府撥款和非牟利的H&M基金會，研究項目達數十個；但所有研究衍生的知識產權都屬於香港紡織及成衣研發中心所有，H&M基金會的資助不附加條件。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]

上 / 下一篇新聞