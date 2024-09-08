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經濟
2024年9月8日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
大幅減息預期升溫 美股三大指數挫 科技股成重災區 Nvidia市值單周蒸發3.17萬億
兩諾貝爾經濟學獎得主籲減息半厘
THE ASTER加推6伙 最高折扣30.5%
栢麗園4房戶連車位月租6.38萬
美銀行資本修訂建議 彭博：或下周刊發
中國外儲總額連升兩月 創逾8年新高
華為三摺疊手機6小時錄177萬人預訂
福士關德工廠 反映歐車企困境
張宗永：從一本書 看特區政府的胸襟
薛偉傑：本地成功試種水耕棉 每單位面積產能達土耕4倍
馮其十：人行買賣國債 非中國版QE
張宗永：從一本書 看特區政府的胸襟
【明報專訊】早前，本港作家陳冠中的虛構歷史小說《建豐二年》被香港公共圖書館下架。政府的說法是： 陳的作品不是禁書，只是不在推薦閱讀之列。
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大幅減息預期升溫 美股三大指數挫 科技股成重災區 Nvidia市值單周蒸發3.17萬億
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