中國外儲總額連升兩月 創逾8年新高

人行連續4個月停增持黃金

外匯管理局指出，8月外匯儲備上升受主要經濟體宏觀數據和貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用所致。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華向《中証報》稱，8月外匯儲備主要受估值變化影響，海外市場降息交易主導，國際金融資產價格普漲，美元走弱，以美元計價資產估值反彈，而相對國際市場金融資產價格劇烈波動，內地外匯儲備規模呈現窄幅波動。

至於內地黃金儲備截至上月底維持7280萬盎司，為1829.8億元，同樣連升兩個月，按年升35.32%，按月升3.59%。瑞士寶盛分析師Carsten Menke向路透表示，儘管金價較高，但如希望減少對美元作為儲備資產的依賴，預計人行在日後恢復購買黃金。在暫停購買黃金前，人行已連續18個月購買黃金。