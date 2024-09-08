中國外儲總額連升兩月 創逾8年新高

【明報專訊】國家外匯管理局公布，中國外匯儲備總額連升兩個月，並創2015年12月以來的逾8年新高。截至8月底，中國外匯儲備規模約3.288萬億美元，按月增加約318.4億美元，升約0.97%，兩個月累增約658.57億美元，累升約2%，而按年升幅約4%。但人民銀行連續4個月暫停增持黃金，有分析指金價處歷史高位，人行調整增持節奏，有助於控制成本。
人行連續4個月停增持黃金
外匯管理局指出，8月外匯儲備上升受主要經濟體宏觀數據和貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用所致。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華向《中証報》稱，8月外匯儲備主要受估值變化影響，海外市場降息交易主導，國際金融資產價格普漲，美元走弱，以美元計價資產估值反彈，而相對國際市場金融資產價格劇烈波動，內地外匯儲備規模呈現窄幅波動。
至於內地黃金儲備截至上月底維持7280萬盎司，為1829.8億元，同樣連升兩個月，按年升35.32%，按月升3.59%。瑞士寶盛分析師Carsten Menke向路透表示，儘管金價較高，但如希望減少對美元作為儲備資產的依賴，預計人行在日後恢復購買黃金。在暫停購買黃金前，人行已連續18個月購買黃金。