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經濟

兩諾貝爾經濟學獎得主籲減息半厘

【明報專訊】美國8月非農就業新增人數遠遜預期，市場料本月聯儲局會議減息機會濃，兩名諾貝爾經濟學獎得主呼籲減息0.5厘。美元周五窄幅上落，美匯指數升0.01%至101.19水平。

紐約聯儲行長：目前適當時間降息

利率期貨顯示，交易員押注本月減息0.25厘的概率為45%，但預期減息半厘的概率升至55%，比8月23日估計的概率33%升22個百分點。

紐約聯邦儲備銀行行長John Williams認為，目前是適當時間降低聯邦基金利率目標範圍。聯儲局理事Christopher Waller指出，如果經濟數據反映情况在有需要時，會支持更大幅度的減息行動。芝加哥聯儲銀行行長Austan Goolsbee認為政策應根據數據表現作調整。

美國銀行經濟學Aditya Bhave預期未來5次議息，每次減息0.25厘，基準利率至明年底降至3.25厘至3.5厘。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）在《紐約時報》撰文呼籲減息0.5厘，因風險平衡顯然已轉向，美國經濟達成「軟着陸」，「降息不足」的危險遠超過「過度降息」。另一諾貝爾經濟學獎得主Joseph Eugene Stiglitz稱，本月應減息0.5厘，批評聯儲局太快作緊縮，且維持時間太久。

會計師行：減息半厘或傳錯誤訊息

富睿瑪澤會計師事務所首席經濟學家拉賈瑞斯警告，減息0.5厘可能向市場傳遞錯誤訊息，誤以為情况緊迫，重申除非發生特別事件，否則沒有理由製造恐慌。

相關字詞﹕基準利率 克魯明 利率期貨

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