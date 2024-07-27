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經濟

香港地產

CCL按周升0.37% 終止連跌四周

【明報專訊】市場憧憬美國啟動減息，近日樓市氣氛稍好轉，具體反映8月12日至18日市况的中原城市領先指數CCL，最新報138.68點，按周升0.37%，終止之前4周連跌，惟相關指數繼續處於近8年來第3低，重返2016年9月底水平。今年至今CCL累跌5.79%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.52%。

料短期樓價反覆向下

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀估計，上述數字反映環球股市急跌後回升及8月14日鰂魚涌FINNIE公布首張價單當周的市况。

楊明儀預期，短期本港樓價仍將反覆向下，現時指數距9月底136點目標，只相差2.68點或1.93%。

呈市區樓價升新界跌格局

CCL另外3個整體指數，本周亦告回升，當中反映大型屋苑樓價的CCL Mass報139.25點，按周升0.32%；CCL（中小型單位）報137.85點，按周升0.32%。上述CCL Mass、CCL（中小型單位）結束3周連跌，但同樣重返2016年9月底水平。豪宅方面，CCL（大型單位）報142.85點，按周升0.6%，重返2017年1月中水平。

分區方面，呈市區升、新界跌格局，港島CCL Mass報135.92點，按周升1.3%；九龍CCL Mass報137.27點，按周升0.56%；另新界東CCL Mass報150.33點，按周跌0.63%；新界西CCL Mass報129.25點，按周跌0.27%。

二手睇樓創18個周末新高

另外，天文台昨日除下8號風球，市場買賣及睇樓活動復常。利嘉閣研究部主管陳海潮表示，由於個別銀行宣布重推按揭回贈安排，令買家把握等待減息的空檔四出覓盤，今明周末兩天，50個指標屋苑共錄約1040組客戶預約睇樓，較上周末同期錄約1015組，按周上升2.5%，並創近18個周末新高。

而按地區劃分，港九新界三區指標屋苑，周末預約睇樓量錄兩區升、一區跌，其中九龍21個指標屋苑，周末暫錄315組客戶預約睇樓，按周升8.6%。

相關字詞﹕CCL(大型單位) CCL(中小型單位) CCL Mass 中原城市領先指數CCL 美國啟動減息 預約睇樓

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