換樓客8號波下 875萬入市Grand YOHO三房戶

屋苑同類新低 6年實蝕兩成

王氏指，買家為區內換樓客，早前沽出自住單位，計劃升級至鐵路站上蓋物業。原業主有意換入市區樓，雙方一拍即合，願平價出售物業，在前晚8號風球下簽約。原業主2018年8月1181.5萬元一手買入，持貨約6年，帳面蝕306.5萬元或26%，據悉，買家購入物業時享有5%現金回贈，即約59萬元，換言之實蝕約247.5萬元或21%。

屯門站上蓋屋苑瓏門，兩房戶做價重回2014年水平。區內代理指出，該單位為8座低層C室，實用484方呎，成交價以550萬元，做價重返2014年水平，實呎11,364元。原業主2014年1月452.24萬元一手買入，持貨10年多，帳面獲利97.76萬元或22%。

投資者387萬入市第一城兩房戶

沙田第一城則有投資者在颱風下入市，美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，一名投資者怕錯失筍盤，在前晚8號風球下睇樓後即入市，以387萬元購入沙田第一城44座中層A室，實用284方呎，兩房間隔，實呎13,626元。黃又稱，代理前晚協助送票到港島予原業主促成成交。資料顯示，業主2013年325萬元購入，持貨約11年帳面賺62萬元或近兩成。此外，​​​​區內代理亦稱，沙田好運中心竹林閣中層B室，實用390方呎，兩房間隔，以420萬元沽出，實呎10,769元。原業主1999年2月166萬元購入，持貨約25年帳面獲利254萬元或1.5倍。

海傲灣一房405萬沽 5年實蝕四成

此外，油塘海傲灣再錄二手蝕讓成交。利嘉閣高級聯席董事鄭健沐稱，海傲灣1B座中層E室，實用264方呎，一房海景戶，以405萬元易手，實呎15,341元。原業主2019年632.3萬元一手購入，持貨約5年，帳蝕227.3萬或36%，連使費料實蝕約250萬元或近40%。