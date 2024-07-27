明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

新盤打風照沽40伙 朗賢峯IIA佔逾半 啟德海灣售約18伙 大手客1900萬掃4單位

【明報專訊】超強颱風「摩羯」於過去周四襲港，更需高掛8號風球，至昨午改發3號風球，但整體無礙發展商的售樓活動。綜合市場消息，昨日主要新盤單日錄約40宗成交，其中鷹君（0041）及港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯IIA期，昨於3號風球下發售133伙，包括價單發售60伙，項目該期數單日售出約21伙。另嘉華國際（0173）、會德豐及中海外（0688）合作的啟德跑道區新盤啟德海灣第1期，日前公布50伙精選單位，個別單位變相減價逾兩成，昨單日亦累沽約18伙，包括有大手客斥1900萬連掃4伙作長線投資。

明報記者 江俊洋

樓花期約半年的鐵路新盤朗賢峯IIA期，昨日開展新一輪銷售，項目原定早上10時30分於旺角朗豪坊揀樓，但當時正懸掛8號風球，發展商要順延至下午5時30分才開始揀樓，是次發售133伙，包括價單發售60伙，以及招標推售73伙。市場消息指出，是次以價單形式發售的單位，單日售出約21伙。項目該期數於4月、5月一直以招標形式推售大單位，發展商上月底公布該期數首張價單，涉84伙，折實均呎20,772元，較今年4月首推同系IIB期115伙、折實均呎19,988元，高出約4%。

朗賢峯IIA期延至昨日黃昏揀樓

近期一手市場焦點均落於啟德區，其中自去年11月起銷售、嘉華牽頭的啟德海灣第1期，日前更新價單，新增多個付款計劃之餘，另對指定50伙提供額外限定折扣，個別單位變相減價逾兩成，50伙折實均呎17,384元，而修訂版價單於昨日起生效。不少準買家在本港昨日改掛3號風球後，前往位於北角嘉華國際中心的售樓處揀樓。

PRINCE CENTRAL兩房1362萬沽

市場消息稱，項目單日亦沽出約18伙，當中不少成交為實用288方呎1房間隔的第2A座中低層N室，包括有投資者斥逾1900萬元連掃4伙1房戶；另有兩組買家分別購入兩伙1房單位作收租。項目第1期共涉1017伙，樓花期約半年，項目迄今暫累沽約108伙。

風球下一市手場仍錄其他貨尾成交。最近準備推售啟德天璽‧天的新地（0016），同系屯門NOVO LAND 3B期 ，昨售出Fiskars 第2A座27樓D室，實用292方呎，1房間隔，成交價389.43萬元，呎價13,337元。另外，近期何文田太子道西有新盤招標推售，新地旗下同一地段的現樓項目PRINCE CENTRAL，相隔兩個多月再錄成交，日前在颱風下售出11樓A室，實用436方呎，兩房間隔，成交價1361.97萬元、呎價31,238元，為項目本月首宗成交。成交紀錄冊顯示，買家採360日付款計劃。

相關字詞﹕超強颱風摩羯 NOVO LAND 啟德海灣 Prince Central 朗賢峯

上 / 下一篇新聞