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經濟
國際金融

7-11母企拒OK母收購 斥開價太低

【明報專訊】7-11便利店的日本母企Seven & i Holdings（日：3382），拒絕Circle K（OK便利店）加拿大母企Alimentation Couche-Tard（ACT）價值接近390億美元（約3042億港元）的收購提案，認為這次收購建議過於「投機」，質疑開價「嚴重低估」公司的價值，且未有充分反映交易的監管風險，但暗示願意考慮更高的報價。Seven & i 股價昨跌1.4%。

暗示願考慮更高報價

Seven & i 由外部董事組成的特別委員會主席Stephen Dacus，昨向ACT致函稱，報價提議「不符合」股東和其他利害關係者的最佳利益。Seven & i稱，ACT提出以每股14.86美元現金，收購Seven & i 所有流通股，交易價值約387億美元。雖然較收購提議傳出前的Seven & i股價有21%溢價，但仍低於該股在2月的52周高位。

不過Seven & i並非完全拒絕收購，指談判大門仍然打開。Seven & i 在信中表示，如果ACT提出「充分認可我們真正價值的提案，我們願意進行真誠討論」。信中指出，Seven & i擁有餐廳、金融業務、超市，並在美國和日本建立了龐大的便利網絡，即使ACT「顯著」提高收購報價，也尚未「充分認識到此類交易將面臨美國反壟斷執法部門的重大挑戰」，指對方沒有提及如何進行資產剝離，以應對監管的障礙。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕收購 拒絕 OK便利店 7-11便利店

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