荷蘭擴出口限制 涉ASML更多設備

荷蘭外貿大臣Reinette Klever昨表示，收緊出口限制，是基於國家安全，「隨着技術進步，這種特定製造設備出口所帶來的安全風險增加，特別是在當前的地緣政治背景下」。她說，最先進的ASML設備，可製造用於先進軍事軟件的晶片， 「但隨着科技發展加快，即使較舊的設備也可用於生產先進晶片」，因此要擴大出口管制的清單。最新變化意味荷蘭政府正取代美國政府，為ASML能出口的設備把關。

ASML料不影響2024年財務

ASML昨回應指出，申請許可證的流程變化，預計不會對2024年財務前景，或長期展望構成影響。ASML的目標，是2025年銷售額達400億歐元（約3462億港元），到2030年達600億歐元（約5193億港元）。ASML今年第二季的設備銷售收入，中國市場貢獻49%。

ASML行政總裁Christophe Fouquet周三表示，美國爭取對中國實施更多限制，「主要是出於經濟原因」，「我認為要證明這關乎國家安全變得愈來愈難」。美國商務部周四稱，多個理念相同的國家已宣布或實施了與量子計算和先進半導體製造相關的新家出口管制，預計還會有更多國家跟進。對於美國商務部收緊出口限制，中國外交部發言人毛寧昨表示，中方一貫反對美國將經貿科技問題政治化、武器化，對正常技術合作和經貿往來人為設置障礙，違反市場經濟原則，擾亂全球產供鏈穩定，不符合任何一方利益。

（綜合報道）

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