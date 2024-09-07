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經濟

恒生前RM偽造客戶簽名 被釘牌9個月

【明報專訊】金融管理專員根據《銀行業條例》，暫時中止恒生銀行（0011）前客戶關係經理李碩騰，由今年9月4日起至2025年6月3日止的9個月間，載於金管局根據上述條例所備存的紀錄冊中的所有有關資料。李被指在去年3月任職恒生時，複印一名客戶於定期存款申請表上的簽名，試圖欺騙其任職銀行相信該表格為由該客戶簽署。金融管理專員表示，認為李碩騰並非作為紀錄冊上有關人士的適當人選。

據李碩騰向銀行提供書面陳述，他表示有關客戶所簽署的表格上的交易金額不正確，曾嘗試聯絡該客戶但未果，同時被告知若客戶當天無法重簽表格，將無法以優惠利率敘做定存。李承認為一時方便，複印表格上附客戶簽名的一頁，表示對自己的錯誤行為感到悔意。

金管局：提醒銀行培訓 建合規文化

但於金管局調查期間，李碩騰推翻他向銀行所作的陳述，聲稱對此事沒有記憶，並將責任推卸給其他職員，聲稱他的書面陳述為於壓力下所作出。根據認可機構證券業務員工紀錄冊顯示，李碩騰於2022年9月至去年3月期間，受僱於恒生銀行進行受規管活動，此前亦曾先後任職中銀香港（2388）及交通銀行（香港）。最新資料顯示李於去年6月17日起受僱於中國工商銀行（亞洲）。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，金管局注意到近期涉及偽造客戶簽名的執法個案數量呈上升趨勢，當局正與銀行公會合作，提醒銀行須透過定期培訓，在其銷售團隊建立堅實的合規文化。

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