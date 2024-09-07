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經濟

螞蟻數科盼海外業務貢獻20%收入

【明報專訊】螞蟻集團科技商業化板塊螞蟻數科今年3月起獨立營運，螞蟻數科CEO趙聞飆表示，過去一年客戶數增長35%，出海是螞蟻數科的重要戰略之一，冀未來螞蟻數科出海部分業務可貢獻20%收入。

過去一年客戶增35%

趙聞飆認為，隨着產業數碼化更深入，數碼技術與傳統行業的簡單融合已不能滿足發展需求，需由從單點局部轉變為全局提升效率，從單一走向轉為全面升級。目前螞蟻數科已形成ABC三大業務板塊，包括雲服務（Cloud+）幫助企業數碼化「上雲」，創建更強大的科技引擎；AI服務（AI+）以AI技術重構升級風控、營銷等場景效率，協助企業在大模型時代建立競爭優勢；區塊鏈服務（Blockchain+）通過科技構建產業信任，提升數碼化協作效率，加速數據資產流通。

與朗新合作推實物資產通證化

螞蟻數科與朗新集團（深：300682）近日合作發行的首單跨境RWA（實物資產通證化），成功入選香港金管局首批資產代幣化案例。趙聞飆表示，RWA模式就像一次小型IPO，可極大提升實體企業的融資效率。

他又稱，未來將持續深耕產業Web3發展，打造數碼資產流通網絡，為更多實體企業建立科技橋樑，使更多中小企業都可以通過區塊鏈網絡連接全球資金，獲得更多發展機會。

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