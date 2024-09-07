港股打風停市 季檢變動延至下周二生效

指數買賣盤下周一換馬

凱基亞洲投資策略部主管溫傑溫傑認為，非農就業數據遜於預期的話，會加重市場對美國經濟衰退的預期，雖然部分投資者或因打風而持倉時間較預期長，而需面臨額外的經濟數據公布所帶來的風險，但相對於港股而言，他認為數據對於美股的影響會較大。

溫傑續指出，本港於9月23日之前打風繼續停市為已知事實，颱風的威脅亦可於數日前可預知，再加上恒指季檢調動消息公布已相隔多周，認為相關帶來的風險為可預測。另若投資者事前對於有關就業數據，為持倉所帶來的影響性存疑時，應一早沽售或先不購入股份。

3年13交易日受惡劣天氣影響

回顧自2021年6月風季至今，連同周四期指夜市提前結束及昨全日停市，港股及期貨市場交易已最少有13個交易日受影響（見表）。本港「打風不停市」安排將於9月23日實施，港交所 （0388）亦為券商提供3個月的支援措施，為有需要券商「包底」墊支，以履行交收及結算責任，但券商之後須補交資金，且其日均待結算金額需低於1.2億元。

據港交所最新的資料顯示，目前共有15家券商於交收及結算支援計劃內，較最初公布名單時的17家減少兩家。