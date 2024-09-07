合併消息刺激 券商A股集體做好 國泰君安併海通 官媒形容打造超級航母

海通證券在6月中曾傳出與國泰君安證券合併而觸發股價急升，消息人士及後否認。直至周四（5日）晚國泰君安證券披露與海通證券簽訂具法律約束力之合作協議，透過發行A、H股予海通證券完成合併外，還配售集團新A股以募集配套資金。

國海天風漲停 中金曾升8%

兩大券商合併消息刺激國海證券和天風證券漲停，中國銀河（滬：601881）升4.9%，報11.5元，中金公司（滬：601995）亦曾升破30元，升最多約7.9%，收報28.5元，升約2.2%，而太平洋證券（滬：601099）亦升1.38%。

內地官媒亦相當重視有關交易。《上海證券報》昨報道，描述市場普遍認為，是次合併重組，有利於整合上海金融國資優勢資源，創建一家與上海國際金融中心地位相匹配的一流投資銀行。去年10月中央金融工作會議上提出，要培育一流投資銀行及投資機構，支持國有大型金機構做優做強，增強上海國際金融中心的競爭力及影響力；今年3月，中國證監會發表《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》，提出25條措施，支持頭部機構併購重組、組織創新等，力爭5年左右推動形成10家左右優質頭部機構，在2035年形成兩至三間具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行和投資機構；內地證券業要「做大做強」因而被視為政策目標，內地證券商整合併購趨勢亦顯著加快。

今年業界併購多於往年

今年以來，證券商整合併購交易數量明顯比往年為多（見表），其中國信證券擬發行A股方式向收購萬和證券96.08%股權，以及國聯證券（1456）收購民生證券等，令待落實併購交易達7宗，而市場亦傳出其他交易正醞釀如平安證券和方正證券整合等。申萬宏源發表報告指出，國君海通併購是證券行業史上最大一次重組，並涉及國企換股併購定價、併購退市，以及中小股東利益保護等議題，有望為後續其他上市券商併購積累經驗。

畢馬威早前發布中國證券業調查報告，預期大型券商尋求收購兼併以擴大規模優勢，發展「航母級券商」，而中小型券商整合併購以補足業務不足。

明報記者