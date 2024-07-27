德祥250 HENNESSY全幢獲6億洽購

盛滙基金2328萬沽英皇道舖

資料顯示，250 HENNESSY位於灣仔軒尼詩道250號，物業現為一幢32樓高商廈，1994年落成，樓齡約30年。德祥地產2015年7.9億元向卓能集團（0131）購入，並在2020年曾作翻新，另設25個車位。若德祥地產以6億元售出，將帳蝕約1.9億元，物業9年內貶值約24%。

另盛滙商舖基金再度沽貨，資料顯示，北角英皇道165至175號公主大廈地下2號舖，面積約540方呎，基金早前以2800萬元放售，上月底以2328萬元易手，較叫價低472萬元或17%，折合呎價約4.31萬元。據悉，上述商舖現租予藥房，月租約6.3萬元，租期至明年8月底，即買家可享租金回報約3.2厘。資料顯示，該基金去年8月以2.13億元向資深投資者楊奮彬購入公主大廈地下一籃子地舖，總面積約12,975方呎，呎價約1.64萬元。